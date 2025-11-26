¿Cuándo sale el Spotify Wrapped 2026? Los fanáticos de la música están a la expectativa

Tal y como sucede cada año, el Spotify Wrapped prepara gran expectativa para los amantes de la música. Miles de seguidores de la industria sueñan con poder conocer cuales fueron sus canciones y artistas más escuchados del 2026.

Luego de un año lleno de música, todos esperan saber el recorrido exacto que marca las letras y sonidos que influenciaron estos 12 meses en su vida.

Más noticias: Las 6 canciones de Queen con más de 1.000 millones de reproducciones: No está ‘We are the Champions’

Por ello, aquí les contamos cuando saldría el Spotify Wrapped, y como podría acceder a él a través de la incónica aplicación del servicio de streaming.

¿Cuándo saldrá el Spotify Wrapped 2026?

Spotify es una de las plataformas de streaming musical más usadas de la actualidad. Gracias a la profundidad de su cátalogo y la calidad que ofrece, miles de personas la utilizan diariamente.

Esta aplicación ha obtenido gran popularidad en la última década gracias al sinfín de canciones que se encuentran allí.

Sin embargo, Spotify también ha dado un plus a sus seguidores, el cual ha encantado a miles de usuarios, e incluso ha atraído mayor audiencia.

Se trata de, nada más y nada menos que el Spotify Wrapped. Este es un resumen anual bien decorado y presentado en el que podrá conocer al detalle las canciones, artistas o géneros que más ha escuchado durante el año.

Esto ha encantado a miles de usuarios, especialmente por la posibilidad de ver la evolución de su gusto musical a través de los años.

Como ya es costumbre, la expectativa por la salida de este resumen en 2026 es total, y por ello, todos los usuarios están atentos a la fecha en la podrán disfrutar de su Wrapped.

Cabe aclarar que, por el momento, no se conoce de forma oficial cual será la fecha de lanzamiento del Spotify Wrapped 2026. Sin embargo, estaríamos a pocos días de que esta salida ocurra.

Más noticias: El histórico disco de metal que cumple 26 años y rompe récords legendarios en Spotify

A partir de la fecha de los últimos años, el Spotify Wrapped saldría en un periodo entre el 29 de noviembre y el 6 de diciembre, por lo que faltaría muy poco.

Aun así, aun queda esperar por la confirmación oficial de Spotify respecto a este lanzamiento.

Spotify Wrapped release dates in recent years:



2018 – December 6

2019 – December 5

2020 – December 1

2021 – December 1

2022 – November 30

2023 – November 29

2024 – December 4

2025 – ??? — chart data (@chartdata) November 25, 2025

¿Cómo acceder?

Una vez que se dé el lanzamiento del Spotify Wrapped podrá acceder a este de manera sencilla. Al ingresar a la aplicación verá instrucciones claras para ver el mismo.

Del mismo modo, Spotify suele postear un link en sus redes sociales donde podrá tener acceso directo a su Wrapped.