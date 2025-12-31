Estas son las 10 contraseñas más utilizadas de Colombia: evite que le roben sus cuentas

Las contraseñas son un elementos sumamente clave para la seguridad a nivel tecnológico. Estas palabras clave pueden brindarle protección, y evitar que ladrones, hackers, o demás intrusos entren a sus cuentas cibernéticas.

Esta protección es brillante y necesaria. Sin embargo, es importante evitar utilizar contraseñas previsibles, o muy comunes, ya que de ser así, podrá ser hackeado con facilidad.

Recientemente se revelaron las 10 contraseñas más utilizadas en Colombia, y aquí les contamos de cuales se trata, con el objetivo de que evite usarlas, o que incluso, cambie la suya por una más compleja.

Las contraseñas más utilizadas en Colombia

A la hora de crear una cuenta, escoger una contraseña es uno de los aspectos más importantes. Estas claves permiten tener seguridad, y que así solo usted pueda tener acceso a sus dispositivos, fondos u otros elementos.

Miles de personas utilizan el nombre de sus mascotas, su fecha de nacimiento, o hasta sus equipos de fútbol para crear sus contraseñas.

No obstante, esto puede ser previsible para personas que lo conozcan, y que puedan adivinar que efectivamente utilizará estos elementos a la hora de crear su clave.

Aun así, para que esto no le suceda, recientemente a modo de guía, NordPass, uno de los gestores de contraseñas más conocidos del mundo lanzó una lista con las contraseñas más utilizadas en Colombia.

Estas fueron:

1- 123456

2- admin

3- 123456789

4- 12345678

5- 12345

6- 1234567890

7- 12345678910

8- 1234567

9- password

10- cuchilla

Estas seguidillas de números o palabras claves son usadas por miles de personas, por lo que se recomienda evitarlas a toda costa, y crear una propia y personalizada para cada caso.

A nivel mundial las más utilizadas fueron:

1- 123456

2- admin

3- 12345678

4- 123456789

5- 12345

6- password

7- Aa123456

8- 1234567890

9- Pass@123

10- admin123-

Ante este caso, se recomienda utilizar contraseñas más rebuscadas, pero, también seguir otras recomendaciones. Algunas de ellas son:

1- No repetir contraseña en varias cuentas para evitar vulnerabilidad

2- Combinar carácteres especiales, y usar números además de mayúsculas

3- No compartir su contraseña con nadie

Le recordamos que la ciberseguridad se ha convertido en un aspecto de gran cuidado, por lo que se recomienda tener estas prioridades dentro de su día a día, para evitar robos, confusiones o pérdida de información sensible.