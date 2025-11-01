¿Cuándo es el Black Friday en Colombia? compre productos de tecnología con descuentos del 50%

Este sábado primero de noviembre se da inicio a un nuevo mes, pero también a una temporada llena de fiestas y compras de diferentes productos, para lo que serán las celebraciones decembrinas. Por eso, si quiere adquirir sus productos al mejor precio, con descuentos nunca antes vistos, debe tener en cuenta cuáles son las mejores fechas.

Los televisores, celulares y todo tipo de equipos de tecnología podrían tener descuentos en los próximos días, por lo que sería el momento perfecto para comprar eso que tanto necesita. Pues, según dio a conocer la cámara de comercio electrónico, hay varias fechas especiales durante noviembre, que le permitirán ahorrar algo de dinero.

¿Cuáles son las mejores fechas para comprar en noviembre?

Si usted es una de esas personas que siempre están pensando en hacer sus compras con anticipación, le tenemos buenas noticias. Pues si lo que quiere es disfrutar de promociones para poder adquirir todos esos regalos de la época de diciembre, podrá hacerlo durante las próximas semanas.

El próximo 28 de noviembre del 2025 se va a celebrar el conocido Black Friday en Colombia y en varios países del mundo, por lo que esta podría ser la fecha perfecta para poder hacer sus compras. De hecho, desde ya, varios establecimientos de comercio han anunciado que van a tener multiples descuentos en este día especial.

Pero no solo será a nivel nacional, sino que esta es una de las fechas de venta de productos tecnológicos en Estados Unidos, en donde cientos de establecimientos publicaron ofertas en muchos productos. Por eso, si estás interesado en hacer una compra internacional, puedes hacerlo por medio de la página web de Amazon o usando múltiples casilleros que te permitan ahorrar algo de dinero.

Además, esta no sería la única oportunidad, ya que hay quienes mencionan que durante todo ese fin de semana se habilitarían las promociones de fin de año. Al igual que durante el primer lunes de diciembre, en donde se celebra el segundo evento de comercio electrónico, ‘Cyber Lunes’, en donde también aplican múltiples descuentos.



Recuerda, que antes de hacer tus compras puedes utilizar diferentes comparativos de precio que hay en internet, en donde no solo vas a poder conocer todas las características del producto, sino ver en cuál de todos los lugares tienen el precio más bajo.