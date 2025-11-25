IA Reveló cuál es la mejor canción de Freddie Mercury con Queen; no es Bohemian Rhapsody

Queen es una de las bandas más populares en la historia del rock, más importantes en la historia, por lo que a lo largo de los años sus canciones se han quedado sonando en varias de las estaciones de radio más relevantes. Por lo que incluso en la actualidad, sin Freddie Mercury, hay varios de sus éxitos que hacen que los recuerden como uno de los más grandes de la industria musical.

Por eso, con ayuda de la inteligencia artificial, se dio a conocer cuál es la mejor canción de Queen que aún es muy popular y que no tiene nada que ver con Bohemian Rhapsody, que sin duda logró ser la más popular. De hecho, en la actualidad, en muchos estadios en eventos deportivos, la ponen como la canción de fondo ideal para esperar los partidos.

Freddie Mercury falleció hace 34 años, por lo que su voz sin duda quedó para la historia, pues logró inmortalizar el rock y a su banda, Queen. Pese a eso, en 1991, el cantante falleció a causa de sida, con el que tuvo que vivir durante una larga temporada.

¿Cuál es la mejor canción de Queen con Freddie Mercury?

Sin duda alguna, Bohemian Rhapsody es una de las canciones más emblemáticas de Freddie Mercury y en general de Queen, por lo que logró ser una de las más escuchadas durante varios años. Pese a eso, esta no es la mejor, pues, según mencionó la IA, hay varias que, sin duda, también quedaron para la historia del artista.

Otra de sus canciones populares es ‘Somebody To Love’ del álbum A Day at the Races 1976, la cual se considera una de las mejores composiciones que logró hacer la banda y Mercury en ese momento. Para muchos, esta es una canción muy emotiva, que al componerla mostró una estructura vocal bastante compleja que fue inspirada en el soul.

Junto a este éxito, hay varias que también se llevan los honores de los expertos, entre ellas ‘Love of My Life’ que salió en 1975, ‘Killer Queen’ en 1974, y ‘Crazy Little Thing Called Love’ en 1980. Todas canciones que sin duda pedían los fans en cada uno de los conciertos de la agrupación.