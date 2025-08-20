La teoría conspirativa sobre ‘Stairway to Heaven’ de Led Zeppelin: ¿significado oculto?

‘Stairway to Heaven’ de Led Zeppelin es una de las canciones más grandes y exitosas, no solo de esta banda, sino del rock en su historia. La fama de esta composición es indudable dentro de la industria musical.

Aunque ya han pasado más de 50 años desde el lanzamiento de esta canción, cada día suma reproducciones, las cuales demuestran la forma en que ‘Stairway to Heaven’ ha marcado a varias generaciones.

Más noticias: Led Zeppelin tiene el solo de guitarra más vendido en la historia ¿Cuál es?

Sin embargo, algo que pocos saben es que hay una teoría conspirativa respecto a esta canción, la cual indicaría que este gran éxito de Led Zeppelin tiene un significado oculto.

La teoría conspirativa sobre ‘Stairway to Heaven’ de Led Zeppelin

Para nadie es un secreto que ‘Stairway to Heaven’ es una de las canciones más extensas y profundas del rock. Esta composición dura más de 8 minutos, y presenta varios detalles destacados en su letra y melodía.

A lo largo de los años se han dado varias ideas sobre el significado que tendría esta canción, en la que se guardan varias analogías a la sociedad.

Sin embargo, hubo una época en la que esta canción fue duramente señalada por el público, al punto de llegar a construir una teoría conspirativa a su alrededor.

Luego de su lanzamiento, algunas personas se atrevieron a asegurar que ‘Stairway to Heaven’ guardaba un significado satánico.

De hecho, algunas personas se atrevieron a reproducir este éxito en reversa, lo que según algunos, daba como resultado esta polémica frase en mitad de la canción:

“Oh aquí está mi dulce Satán. Aquel cuyo estrecho camino me hiciera triste, cuyo poder es de Satán. Él le dará a aquellos junto a él el 666, había un pequeño cobertizo donde él nos hacia sufrir, triste Satán”, de acuerdo con los conspiranoicos.

Robert Plant lo desmintió

Esta teoría llegó a elevarse a tal nivel que el propio Robert Plant, vocalista de la banda, tuvo que desmentir esto. El cantante expresó que la banda está muy orgullosa de esta canción, y que sus intenciones son positivas, por lo que no existe ningún mensaje escondido en la letra.

Más noticias: Esta fue la canción de Led Zeppelin que tardó más de 20 años en ver la luz

De hecho, no hay ninguna evidencia de que esto exista, ni tampoco de que haya un mensaje oculto en esta canción por parte de Led Zeppelin.

Lo cierto es que a pesar de estas acusaciones sin sentido, ‘Stairway to Heaven’ llegó a ser un gran éxito, el cual está posicionado en lo más alto del rock.