“Estamos jodidos”: reacción de usuarios a imagen excesivamente real creada por IA se hace viral

La IA ha crecido de manera notable en los últimos años. Esta tecnología ha permitido varias comodidades a los seres humanos, las cuales previamente eran impensadas, ya sea en su vida cotidiana, en su trabajo o en más aspectos.

El avance de esta tecnología en tiempos recientes ha sido notable. Incluso, empieza a asustar a los seres humanos, ante lo avanzados que empiezan a verse algunos aspectos.

De hecho, en las últimas horas se hizo viral una imagen que muestra un avance excesivamente realista. En el se ve una fotografía generada por la IA, lo que sorprendió a miles de personas.

Foto generada por IA se hace viral

En los últimos meses y años se han lanzado varias inteligencias artificiales. Cada una de ellas han estado especializadas en aspectos específicos, ya sea en la investigación o incluso en la generación de imagenes.

En el caso de este último sector, una de las más populares ha sido Nano Banana, la IA de Google, con la cual se pueden crear imágenes a partir de estrategias de texto.

De manera usual, las imagenes generadas por esta tecnología son de gran calidad. Aun así, se logra distinguir que son de inteligencia artificial.

Sin embargo, el pasado 20 de noviembre se lanzó Nano Banana Pro, una nueva versión de esta IA viral, con la cual se pueden crear imagenes cada vez más reales.

De hecho, un ejemplo que mostraba una imagen de una mujer en un restaurante se hizo rápidamente viral en redes sociales.

Nano Banana vs Nano Banana Pro



We’re cooked. 💀 pic.twitter.com/LRoJhALaZD — sid (@immasiddx) November 24, 2025

Las redes sociales reaccionaron de manera notable, e incluso muchos usuarios aseguraron que “estamos jodid0s”, ya que llegará un punto en que no podremos identificar que imagen es real, y cual es IA.

ahora sí que se terminó todo lo que se daba https://t.co/SDjVTpvLnG — pri (@macrodosi) November 25, 2025

Siendo las 2:17 les digo a los de esta hora: punto de no retorno, asi comienza. https://t.co/7c7m6PZaWI — Luis Luis Pichin (@LuquitaRodrigue) November 26, 2025

Ya pasamos la etapa donde varios no pueden diferenciar entre AI y lo real. Pero nos estamos acercando a la etapa donde nadie pueda diferenciarlas. https://t.co/vwHnjRFrRX — Fran Perez (@franperez_co) November 25, 2025

Ahora sí que estamos jodidos https://t.co/YCkC1aFkUr — Rocío Vidal (@SchrodingerGata) November 26, 2025

Incluso, algunos catalogan esto como peligroso y aseguran que empieza a ser necesario regular este tipo de tecnologías.

Propuesta:



Todo contenido generado por IA debería estar señalado en la imagen. Si no, multita.



La IA generativa está generando un problema de credulidad en absolutamente todo y eso es muy peligroso. https://t.co/RmVGOYR4ic — Yuste (@el_yuste_) November 26, 2025

Lo cierto es que la presencia de la IA es cada vez más notoria en el día a día de los seres humanos, y esto empieza a preocupar.