Active GOOGLE DISCOVER y entérese de todas las noticias del rock y RADIOACKTIVA: Le contamos cómo

Si le da pereza ponerse a buscar noticias, pero le pica el chisme, Google le tiene la solución con este nuevo servicio.
Las personas con celulares Android, y los que tienen la aplicación de Google en el iPhone, tienen a la mano un servicio que utilizan todos los días, a veces hasta sin darse cuenta. Se trata de Google Discover, que es ese ‘feed’ de noticias que sale al deslizar a la izquierda en la pantalla de inicio (o en la ‘app’ de Google en iOS).
Google se puso creativo últimamente con este servicio y ha estado metiéndole mano con nuevas funciones, que poco a poco van llegando a los usuarios de todo el mundo. Uno de estos cambios fue la inclusión de diferentes fuentes, ya no solo páginas de internet, sino videos de YouTube y, más recientemente, publicaciones de Facebook, X, Instagram y hasta TikTok.
Por si fuera poco, a Google Discover llegó la tan anhelada personalización y ahora el servicio ofrece la opción de escoger fuentes específicas de las cuales recibir más información. Por eso, si quiere estar al día 24/7 con el Planeta Rock, puede seguir a Radioacktiva como una de las fuentes oficiales.
Si pensaba que lo estaban espiando a través de su celular, pues tal vez sea cierto. Pero no se alarme porque, en este caso, la información de sus búsquedas, de Gmail, Maps e incluso el calendario, sirve para que tenga a la mano información a la medida de sus intereses y pueda estar al día con lo que más le importa.
A la luz de todos estos datos, Google le presenta tarjetas con noticias relacionadas, por ejemplo, con los lugares que se muere por visitar, o ese tema particular que le desvela leyendo por las noches. Como se mencionó anteriormente, no son solo artículos, sino también publicaciones, trinos o videos.
Además de incluir nuevas fuentes para tener toda la información en un mismo lugar, Google agregó una nueva función para “seguir” a sus páginas o creadores de contenido favoritos. Con esta opción se puede personalizar a fondo el ‘feed’ para recibir información de los medios en los que más confía, entre los cuales de seguro está Radioacktiva.
Para seguir a Radioacktiva en Google Discover como una de sus fuentes favoritas, solo tiene que hacer lo siguiente:
Una vez siga a Radioacktiva, podrá tener las noticias del mundo del rock, anime y tecnología de inmediato en su celular.
Un pequeño ajuste adicional, en caso de que aún no le lleguen las notificaciones de Google, es activar estas en la configuración del celular. De esta manera, tendrá más fácil aún el acceso a las noticias de Radioacktiva. Así puede hacerlo en Android e iOS:
