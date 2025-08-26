Captan escondite de ladrones debajo de estación de TransMilenio; video causó impacto

En Bogotá, la inseguridad continúa siendo una de las principales problemáticas de la ciudad. En diferentes puntos de la capital, especialmente en zonas de alto flujo de personas, se presentan casos de hurtos bajo diversas modalidades.

Asimismo, los delincuentes buscan maneras cada vez más creativas para evitar ser detectados, utilizando desde fachadas improvisadas hasta escondites poco comunes y peligrosos.

Uno de los casos más recientes evidencia cómo algunos grupos han llegado a ocultarse en huecos o estructuras abandonadas para cometer sus delitos y evadir a las autoridades. El más reciente hecho ocurrió en el centro de la ciudad, bajo una estación de TransMilenio, donde seis personas fueron sorprendidas en flagrancia.

Capturan a seis hombres debajo de estación de TrasnMilenio

La Policía Metropolitana de Bogotá capturó a seis hombres que se escondían en un hueco ubicado debajo de la estación de TransMilenio de la Calle 22, en la troncal Caracas. De acuerdo con el reporte oficial, estas personas, de nacionalidad extranjera, estaban robando cables de fibra óptica del sistema de transporte.

El hallazgo se produjo gracias a la alerta de un guardia de seguridad, quien llamó a la línea 123 tras escuchar ruidos extraños en la estructura. Al llegar al sitio, los uniformados encontraron a los hombres dentro del hueco y rodeados de trozos de cable. Un video difundido por las autoridades muestra el momento en que los capturados salen uno a uno del hueco, ubicado debajo de la estructura de la estación de TransMilenio.

#Atención 🚨 | ¡Con las manos en el cable! Capturamos a 6️⃣ hombres de nacionalidad venezolana que cavaron un hueco bajo la Estación de TransMilenio Calle 22 y pretendían hurtar cable de cobre avaluado en 7 millones de pesos, afectando el acceso de los usuarios al sistema. pic.twitter.com/eLJEjIoViY — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) August 26, 2025

“Observen cómo salieron uno a uno, estos 6 delincuentes que estaban debajo de la estación Calle 22, intentando robar 54 metros de cable. El personal de seguridad del sistema alertó a @PoliciaBogota, que llegó y los capturó en flagrancia. Atentar contra la infraestructura del sistema afecta la operación y es un delito que tiene graves consecuencias“, informó la Secretaría de Seguridad de la capital.

Durante el procedimiento se recuperaron más de 54 metros de cable, avaluados en cerca de siete millones de pesos. Tanto el material incautado como los seis capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente.