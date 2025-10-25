Aparecieron carros disfrazados de Transmilenio en Bogotá y la gente ya está mirando cómo colarse

El mundo digital quedó sorprendido tras la aparición de dos vehículos, uno azul y otro rojo, que llevaban los característicos logos de TransMilenio, el sistema de transporte público de Bogotá. Las imágenes rápidamente se difundieron en redes, desatando una ola de curiosidad: ¿se trataba de un nuevo servicio, una campaña publicitaria o simplemente una broma bien lograda?

Con la llegada de Halloween, la creatividad bogotana se tomó las calles, y estos dos automóviles disfrazados de buses se robaron todo el protagonismo del día. Su ingenioso “disfraz” se volvió tendencia, generando miles de reacciones y compartidos en cuestión de horas.

Los comentarios no se hicieron esperar. Usuarios entre risas celebraron la ocurrencia de los dueños de los carros con mensajes como: “En Bogotá ponen a trabajar a los buses desde niños”, “Cuando crezca quiere ser un biarticulado” o “TransMilenio personalizado”. Una muestra más de cómo los bogotanos saben combinar humor, ingenio y actualidad para disfrutar la temporada más divertida del año.

#Transmilenio | No son vehículos VIP ni servicio de plataforma de Transmilenio. La empresa respondió que estos vehículos no son oficiales del sistema.

“Son personas que deciden disfrazar su carro por el mes de Halloween, por eso están decorados de esta manera”, respondió. pic.twitter.com/4ZhBXG6teR — Periodismo Público (@periodispublico) October 24, 2025

Tras la viralidad de los vehículos y el revuelo en redes sociales, un usuario decidió consultar directamente a la cuenta verificada de TransMilenio para preguntar si se trataba de un nuevo servicio. La empresa respondió aclarando que los autos solo estaban disfrazados por Halloween y que no representan ningún tipo de servicio oficial de la compañía.

“Gracias por escribirnos. Te informamos que no son vehículos oficiales de Transmilenio, son personas que deciden disfrazar su carro por el mes de Halloween, por eso están decorados de esta manera”, fueron las palabras de Transmilenio.

#BOGOTÁ. Debido a las especificaciones que se dieron sobre el TransMilenio y SITP VIP, que supuestamente funcionarían pidiéndolo por plataforma como un Taxi, le escribimos a @TransMilenio y esto nos respondió; No son vehículos oficiales, son disfraces por el Halloween. No crean… https://t.co/POdIltdqho pic.twitter.com/fmKEsG7Gu0 — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) October 23, 2025

Escrito por: Stefania Torres