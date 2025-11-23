Inteligencia artificial eligió a la banda más aburrida en la historia del rock: repetitiva, genérica y sin alma
El rock tiene varias bandas amadas alrededor del mundo, mientras que otras son duramente criticadas por la opinión pública.
El rock cuenta con una cantidad enorme de bandas que han sido capaces de dejar una impronta legendaria en el género. Grandes artistas han puesto a vibrar el mundo con éxitos, además de shows brillantes y multitudinarios.
Varias agrupaciones han enamorado a sus fanáticos. Pero, otras han sido blanco de incontables críticas y señalamientos por parte de seguidores menos afines a su música.
De hecho, para muchos, hay bandas que son netamente aburridas, pero, en este caso hablaremos de una sola como la ganadora de esta temática.
¿Alguna vez le ha pasado que con solo escuchar segundos de una banda ya quiere cambiarla? Miles de personas aman el rock, pero detestan a ciertas bandas que forman parte del mismo.
Ya sea por un estilo repetitivo, o canciones que se han convertido en ‘mainstream’, algunas bandas no cuentan con la aprobación de muchos fanáticos.
De hecho, a pesar de la potencia que caracteriza al género, algunos ‘haters’ pueden llegar a denominar ciertas bandas como aburridas, lo que nos lleva a pensar cual puede ser la banda más monótona del rock.
Claramente esta es una elección subjetiva y compleja. Pero, la IA se atrevió a señalar con su dedo a una banda en particular, e incluso asegurar que su música no tiene alma.
De acuerdo con Gemini, la inteligencia artificial de Google, la agrupación más aburrida del rock es Nickelback.
La banda de Chad Kroeger es, sin dudas, una de las más reconocidas del género, pero la IA destaca 3 factores por los que puede considerarse aburrida para el rock: fórmula repetitiva, producción sin alma y letras genéricas.
Evidentemente, esta es una opinión sumamente polémica hacia una banda con grandes éxitos como lo son ‘How You Remind Me’, o ‘Rockstar’. Pero, esto no parece ser suficiente para la inteligencia artificial.
Finalmente esta tecnología también resalta el nombre de otras agrupaciones criticadas como Yes, Genesis, o Creed, quienes gozan de una popularidad reconocida en la industria musical.
Cabe aclarar que esta es una decisión que no menosprecia en lo absoluto a Nickelback, ni mucho menos disminuye el legado de esta banda en el mundo del rock, al igual que el de otras bandas mencionadas en esta publicación.