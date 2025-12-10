El metal es uno de los genéros más populares a lo largo de la historia, pues en diferentes momentos, los fans han dado vida nuevamanete a varios sencillos que fueron muy éxitosos en los 90. Sin embargo, hay quienes dicen que algunas de las canciones de este genéro les puede llegar a causar sensaciones algo “extrañas” o “fuertes” que no pueden controlar.

Incluso, hay quienes han mencionado que han tenido que dejar de escucharlas en algunos segundos, pues con sus ritmos fuertes, les causan sentimientos se angustia y panico. Por lo que si usted se considera una persona nerviosa, lo mejor es que evite este tipo de canciones, para no afectarlo.

¿Cuál es la canción de metal capaz de hacerlo sentir “pánico” y “miedo”?

Hay varias canciones de metal que, para muchos, son consideradas muy fuertes, que pueden llevarlos a experimentar una serie de sentimientos un poco desagradables. En esta oportunidad, le presentamos cuál es esa que lo podía hacer sentir mal, pero recuerde, no en todos los casos se tiene la misma reacción, por lo que esto depende del contexto en el que se encuentre cada persona.

Sin embargo, cada fragmento de la canción se caracteriza por tener un ritmo fuerte, pesado y algo brusco para algunos. Por lo que para muchos llega a saturar un poco todo con esos momentos en los que están escuchando y empiezan a sentir todo lo que se va describiendo en la canción.

Se trata de ‘Raining Blood’, la canción de Slayer que salió en 1986, tiene una duración de cuatro minutos con 18 segundos, en donde se sienten múltiples emociones fuertes. Algunos expertos han mencionado que tiene un tiempo muy rápido, por lo que eso la convierte en un sencillo algo agresivo.

Además, tiene algunos riffs fuertes, que al combinarlos con el sonido de la batería, hacen que quienes los escuchan puedan sentir que es “pesada”. Las letras de las canciones de esta banda se caracterizan por tener letras un poco apocalípticas, relacionadas con el fin del mundo y momentos que acabarían con toda la humanidad.

En varias ocasiones, se les ha visto a los fans de este genéro hacer violentos pogos mientras que suenan estos ritmos de fondo. Por lo que hay quienes mencionan que esto puede causar hiperactividad e incluso algo de ansiedad en aquellos que se animan a escucharla.