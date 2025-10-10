¿Axl Rose montó en Transmilenio en Bogotá? El vocalista de Guns N’ Roses dio inesperada sorpresa a sus fans

Los Guns N’ Roses siguen haciendo historia en Colombia, por lo que desde el pasado lunes, cientos de personas están hablando de todo lo que ha sido el regreso de la reconocida banda al país. Para comenzar, el día que llegaron los vieron disfrutando de una película en una de las salas de cine más populares de la capital.

Pero esto no fue nada exclusivo, pues ellos entraron como si fueran unos usuarios más, compraron un combo e ingresaron a relajarse un poco. Al otro día celebraron uno de los conciertos más importantes que esta semana en el Vive Claro en Bogotá, en donde pusieron a rockear a todos sus seguidores.

Después, de manera inesperada y con ayuda de los seguidores del planeta rock, Duff McKagan llegó a Radioacktiva con la mejor energía para demostrar que sigue siendo un amante de la radio. Demostrando siempre que ella es una amante de todo lo relacionado con el género, con la industria musical y con Guns N’ Roses.

¿Axl Rose montó en Transmilenio en Bogotá?

La banda de rock se va a presentar el próximo sábado 11 de octubre del 2025 en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín con un concierto por todo lo alto. Por lo que el pasado jueves nueve, pasaron su último día en Bogotá, en donde, al parecer, aprovecharon para compartir con sus fans.

En redes sociales empezó a circular una foto en donde se ve a Axl Rose en un bus que es muy parecido a los de SITP y Transmilenio. Allí se le vio compartiendo con varias personas que también se estaban transportando en este vehículo.

Sin embargo, no se trata de un Transmilenio como muchos pensaron, sino que este sería un bus de los que se utilizan en el aeropuerto para que las personas se puedan movilizar desde su sala hasta el sitio en donde se encuentra su avión esperando para despegar. Pese a eso, la banda no tuvo ningún problema en compartir con las personas que también iban a viajar.

Todas las personas se mostraron emocionadas por estar junto a la estrella de la música rock, pues no se esperaban que pudieran compartir en el mismo espacio. Así que no tuvo problema con tomarse fotos y estar rodeado de muchas personas que le manifestaron su admiración durante el corto trayecto del viaje.