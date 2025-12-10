Hora y dónde ver en VIVO Real Madrid vs. Manchester City por la Champions League

Hoy miércoles 10 de diciembre es día de Champions League, por lo que varios de los equipos más importantes de Europa se preparan para lo que será una nueva fecha en donde quieren quedarse con los puntos. En esta oportunidad, el Real Madrid se enfrenta al Manchester City en el Estadio Santiago Bernabéu a las 3:00 p.m., hora Colombia.

Esta es la sexta fecha del campeonato, por lo que aún falta mucho para que sea la gran final. Pese a eso, hay varios partidos, como estos, que son de suma importancia para que los equipos se queden con los tres puntos, justo antes de la siguiente fase.

¿Dónde ver en VIVO Real Madrid vs. Manchester City HOY?

Este encuentro se convierte en uno de los más importantes de las últimas semanas para el equipo merengue, pues los resultados no han sido los esperados. Pues en caso de que llegue a perder el Real Madrid, puede ser el fin de Xabi Alonso, quien no logró obtener los mejores resultados.

Pero no la tiene nada fácil, teniendo en cuenta que una de sus estrellas, Mbappé, no va a estar disponible en esta oportunidad para el encuentro deportivo. Todo esto, teniendo en cuenta que sufrió una lesión en su último partido, lo que quiere decir que la titular va a tener un cambio significativo.

Por otro lado, está el técnico Pep Guardiola, quien buscará aprovechar todo esto con el fin de marcar y llevarse los tres puntos en este encuentro deportivo que muchos dicen que es el más importante de la fecha. Pero tampoco han querido revelar detalles sobre cómo se van a formar en la cancha para enfrentar al club merengue.

El partido Real Madrid vs. Manchester City se va a dar HOY 10 de diciembre del 2025 a las 3:00 P.M. y tendrá transmisión en VIVO por ESPN en Disney+.

Actualmente, el Arsenal, Bayern, Atalanta, PSG e Inter tienen las primeras cinco posiciones, respectivamente, mientras que el Real Madrid está en el puesto número seis con doce puntos, no muy lejos del cabeza de grupo, que tiene 15.