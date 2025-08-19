Artista informal reveló cuánto se hace en un día cantando en TransMilenio

TransMilenio, además de ser un medio de transporte público masivo, se ha convertido en el espacio de trabajo de cientos de vendedores ambulantes. A diario, infinidad de personas se suben a las estaciones y biarticulados para ofrecer toda clase de productos con el fin de recoger dinero para su sustento diario.

Además de vendedores ambulantes, los artistas callejeros también aprovechan este medio de transporte para demostrar su talento a cambio de unas cuantas monedas que les ayudan para su sustento diario.

Le puede interesar: La peligrosa modalidad que están usando para colarse en TransMilenio; hacen hasta fila

Así las cosas, estos artistas informales se suben a cientos de buses de TransMilenio, cantando, tocando algún instrumento o hasta bailando para que los pasajeros le den alguna moneda o billete.

Aunque cualquier persona podría pensar que estos vendedores ambulantes o artistas callejeros no logran recoger una buena suma de dinero, lo cierto es que estas personas suelen recolectar la plata suficiente para cubrir sus gastos.

¿Cuánto gana un artista ambulante en TransMilenio?

Uno de estos artistas, conocido en TikTok como @Georgito_000, decidió mostrar cuánto puede llegar a reunir en un solo día cantando en TransMilenio. En un video publicado recientemente, grabó su jornada de unas cinco horas cantando tanto en buses de TransMilenio como en algunos locales comerciales, registrando cada aporte recibido.

Al final del día, contó 60.000 pesos en billetes y 64.550 pesos en monedas, alcanzando un total de 124.550 pesos. Esta cifra generó sorpresa entre sus seguidores, ya que, proyectada a un mes con ingresos similares, podría superar los 3,8 millones de pesos.

Mire también: Esto costaba el pasaje de TransMilenio en el 2014; era una ganga y había varias tarifas

En la grabación, el joven expresó su gratitud hacia quienes contribuyeron, destacando que cada aporte, por pequeño que parezca, es importante. También aseguró que ese dinero lo entregaría a su madre para ayudar con los gastos del hogar.

No es la primera vez que el artista comparte sus ganancias. En publicaciones anteriores ha mostrado días en los que, en el mismo lapso de cinco horas, ha superado los 80.000 pesos, lo que confirma que, aunque la cantidad varía, el promedio de ingresos se mantiene.