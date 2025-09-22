El sistema de transporte masivo de Bogotá, TransMilenio, se encuentra en medio de una creciente crisis de seguridad y desorden que amenaza con desbordar sus capacidades de control. Un hecho reciente, ocurrido el pasado 19 de septiembre, puso nuevamente en evidencia la situación crítica que vive este servicio público.

En el Portal 20 de Julio, ubicado en el suroriente de la ciudad, un grupo de jóvenes protagonizó una amenaza armada con cuchillos contra los guardas de seguridad, lo que generó un ambiente de tensión y pánico en medio de la aglomeración de pasajeros.

Aunque los guardas reaccionaron rápidamente con bastones de mando para repeler el ataque y evitar una tragedia, el incidente reflejó la creciente inseguridad que afecta a tanto a las estaciones como a los portales de TransMilenio.

Este acto de violencia se suma a otros problemas de seguridad y convivencia que azotan el sistema, donde los usuarios, con frecuencia, se ven expuestos a situaciones de riesgo sin una respuesta efectiva por parte de las autoridades.

Las perdidas millonarias que generan los colados

Las autoridades de Bogotá han señalado que la evasión de pasajes es uno de los problemas más graves para el sistema de TransMilenio. En 2024, se estima que la evasión alcanzó el 13,14% en el componente troncal, lo que equivale a 89 millones de pasajes no validados. Este fenómeno ha generado pérdidas millonarias, que ascienden a más 262.000 millones de pesos anuales.

Por otro lado, las inversiones que se han realizado para resolver el problema también han resultado insuficientes. En los últimos años, se han destinado grandes sumas de dinero para implementar medidas de control, como la instalación de 435 puertas en las estaciones. Sin embargo, la cantidad invertida, que supera los 12.500 millones de pesos, no ha logrado contener la evasión ni frenar el caos que se vive a diario en las estaciones.

Esta situación pone en evidencia la falta de soluciones efectivas en un sistema que, a pesar de ser uno de los pilares del transporte público en Bogotá, sigue siendo blanco de inseguridad y evasión. La combinación de estos dos factores genera un impacto negativo no solo en la economía del sistema, sino también en la calidad del servicio que reciben los usuarios.

