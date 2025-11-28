El porcentaje de opciones de clasificar para cada equipo en los cuadrangulares: ¿Hay esperanza para Santa Fe?

Los cuadrangulares están cerca de llegar a su fin. Luego de que se jugará la primera ronda, varios equipos empiezan a perfilarse como posibles finalistas, y varios sueñan con la posibilidad de poder ver a su club en esta fase.

Algunos han logrado dar pasos positivos hacia adelante rumbo a la final. Sin embargo, otros han quedado rezagados a pesar de aun guardar esperanzas.

En caso de que sea fanático de algunos de los equipos que participan en esta fase, les tenemos el porcentaje de posibilidades que tiene cada uno de llegar a la final.

El porcentaje de posibilidades para cada equipo de los cuadrangulares

Actualmente el fútbol colombiano está al rojo vivo. Varios equipos disputan los cuadrangulares, con el objetivo de poder convertirse en finalistas de la Liga BetPlay 2025-II.

Clubes de la talla de Deportes Tolima o Junior de Barranquilla se posicionan como favoritos de cara a los cuadrangulares, gracias al inicio que han logrado en esta fase.

Por el momento, la tabla de posiciones marcha de la siguiente manera:

Grupo A

1- Junior de Barranquilla – 5 puntos

2- Atlético Nacional – 5 puntos

3- América de Cali – 4 puntos

4- Independiente Medellín – 1 punto

Grupo B

1- Deportes Tolima – 7 puntos

2- Atlético Bucaramanga – 4 puntos

3- Independiente Santa Fe – 3 puntos

4- Fortaleza – 3 puntos

Con este panorama, Gemini, la IA de Google dio un porcentaje de posibilidades a cada equipo, de acuerdo a sus próximos encuentros, y su posición actual.

De acuerdo con esta tecnología, las posibilidades son las siguientes:

Grupo A:

Junior de Barranquilla – 40%

Atlético Nacional – 35%

América de Cali – 20%

Independiente Medellín – 5%

Grupo B:

Deportes Tolima – 75%

Atlético Bucaramanga – 15%

Independiente Santa Fe – 7%

Fortaleza – 3%

Esto muestra a algunos equipos sumamente comprometidos como Independiente Medellín, Santa Fe y Fortaleza, aunque sus hinchas confían en lograr la clasificación.

Por el momento, quedarán esperar por la próxima fecha, la cual se llevará a cabo entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre.

En dichos días los partidos a disputar serán los siguientes: