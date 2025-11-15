El calendario de Santa Fe en los cuadrangulares de la Liga BetPlay-II 2025

La emoción de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay-II 2025 ya se vive, e Independiente Santa Fe afronta esta fase decisiva con la ilusión y la determinación que caracterizan al equipo capitalino. Tras una campaña sólida en el todos contra todos, el León se prepara para enfrentar a sus rivales de grupo en una serie de partidos que prometen intensidad, buen fútbol y la lucha permanente por un lugar en la gran final.

A continuación, encontrarás el calendario completo de Santa Fe en esta instancia definitiva, donde cada fecha será crucial para mantener vivo el sueño de la estrella.

Cuadrangulares Liga BetPlay-II 2025

Tras un vibrante sorteo, los equipos clasificados a los cuadrangulares y sus hinchas conocieron finalmente cómo serán los enfrentamientos de esta fase decisiva. El Grupo A fue catalogado de inmediato como ‘el grupo de la muerte’ por la competitividad de sus integrantes, mientras que el Grupo B luce, en principio, más equilibrado y tranquilo. A continuación te contamos cómo quedaron conformados.

GRUPO A

Atlético Nacional

Deportivo Independiente Medellín

Junior de Barranquilla

América de Cali

GRUPO B

Deportes Tolima

Atlético de Bucaramanga

Fortaleza

Independiente Santa Fe

El calendario de Santa Fe en los cuadrangulares

Independiente Santa Fe ha asegurado su lugar y está listo para luchar por ese cupo a la gran final. El equipo cardenal se encuentra sembrado en el difícil Grupo B donde se enfrentará, en partidos de ida y vuelta. Te presentamos el calendario completo para que no te pierdas ni un solo partido del ‘León’ en su camino hacia la décima estrella.