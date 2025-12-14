¿Quiénes son The Raven Age? Esta es la banda invitada de Iron Maiden para su concierto en Colombia

Iron Maiden sorprendió a todos sus fanáticos en Colombia este 12 de diciembre. La ‘doncella de hierro’ reveló nuevas fechas para su tour ‘Run For Your Lives’, con el que ha brillado alrededor de todo el mundo, gracias a sus clásicos.

La banda reveló que volverá a Colombia el 11 de octubre de 2026, en lo que será un show brillante para Iron Maiden, tras su inolvidable show de 2024.

Más noticias: Iron Maiden en Colombia en 2026: este es el precio de las boletas y fecha de venta para el concierto

Sin embargo, esta no fue la única sorpresa. Iron Maiden reveló que llega al país con invitado especial, ya que una de las bandas que los acompañará durante esta gira es, nada más y nada menos que, The Raven Age.

¿Quiénes son The Raven Age?

Iron Maiden es una de las bandas más esperadas de los últimos meses en Colombia. La agrupación de Bruce Dickinson ya puso a temblar la capital en 2024, y sus fanáticos sueñan con poder vivir esto de nuevo.

Sin dudas, esta banda es capaz de estremecer a todos sus fanáticos por si sola. No obstante, en esta ocasión contará con la ayuda de una banda como compañía.

Esta es The Raven Age, una banda inglesa de metal, la cual se formó en 2009, con el liderazgo de George Harris y Dan Wright.

Desde entonces la banda se ha hecho un lugar destacado en la escena de este género, con reconocimiento en varias partes del mundo.

Esta será su primera vez en Colombia, luego de varios pasos fugaces por Argentina, Brasil y Chile durante su trayectoria.

Cabe recordar que George Harris es el hijo del líder de Iron Maiden, Steve Harris, lo que explica parte de esta invitación con la que la ‘doncella de hierro’ cierra parte de su gira.

Más noticias: Iron Maiden anuncia su gran regreso a Colombia: esta es la fecha, lugar y boletería

Dicha agrupación también los acompañará por: El Salvador, Costa Rica, Ecuador y Perú.

Por otro lado, la gira también tendrá la presencia en otros países de: Alter Bridge, Mammoth, Souls of Steel, Nuclear y LA H NO MURIÓ.

Precios para el concierto de Iron Maiden

En caso de que no se quiera perder esta cita brillante para los amantes del metal, les contamos que los precios para ver a Iron Maiden en vivo son los siguientes: