Dave Mustaine reveló el lado bueno de ser echado de Metallica ¿Lo superó del todo?

A veces, lo que parece una catástrofe termina siendo la mejor jugada del destino. Eso le pasó a Dave Mustaine, el explosivo frontman de Megadeth, quien sigue recordando con mezcla de nostalgia, humor y un toque de resentimiento, el día que lo echaron de Metallica. Sí, lo echaron. Y no cualquiera se levanta después de algo así, pero él lo hizo, y de qué manera.

En charla con el periodista Steve Rosen, Mustaine soltó varias verdades sin filtro. “Me echaron de mi propia maldita banda”, dijo entre risas. Pero lo que en su momento sintió como una puñalada, terminó siendo el empujón que necesitaba para crear su propio imperio musical. Así nació Megadeth, y con ella temazos que hoy son historia del metal como ‘Hangar 18’, ‘A Tout Le Monde’ o ‘Symphony of Destruction’.

No fue fácil arrancar desde cero. Dave lo cuenta claro: “Muchas veces hay gente que se te echa encima por con quién solías tocar. Eso es un poco patético”. Buscar músicos, formar una banda con identidad propia y lidiar con las comparaciones fue un desafío constante. Pero él no se achicó. “La adversidad ha sido bastante dura, pero me ha hecho ser más decidido”, confesó. Y agregó con sabiduría callejera: “La fruta prohibida sabe más dulce”.

¿Cómo es la relación de Dave Mustaine con Metallica?

Su relación con Metallica ha sido una montaña rusa. Aunque los años pasaron y el tiempo curó parte de la herida, algo siempre queda. “Lo gracioso es que ahora quiero a esos chicos. Ahora somos amigos. Lo que me molesta es que, a veces, veo que la gente se pone en contra de Kirk y ‘Dave con los cuernos’…”. Pero también se nota que hay paz interior: “Vamos, hombre, es un buen guitarrista. Probablemente sea mucho mejor que quien sea sobre el que estás tuiteando”.

Y si pudiera hablar con ese Dave joven, despeinado y furioso, le diría algo muy distinto: “¿Sabes qué? Aguanta. Todo va a ir mejor”. Porque sí, pensó que todo había terminado pero en realidad, recién estaba empezando.

