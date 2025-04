¿Merecían ser un éxito? IA revela las 3 canciones más infravaloradas de Megadeth

Megadeth es indudablemente, una de las bandas más brillantes en la historia del metal. Esta agrupación se ha ganado el cariño de millones de fans a lo largo de los años gracias a su talento y potencia sonora demostrada.

Con el liderato de Dave Mustaine, esta banda ha sido capaz de ser parte del centro de la escena del thrash metal a lo largo de los años.

El catálogo musical de esta banda es destacado, pero, puede que algunas canciones sean infravaloradas, y por ello, aquí les recomendamos 3 de manera puntual.

Las 3 canciones más infravaloradas de Megadeth

A lo largo de su historia como banda, Megadeth ha logrado brillar de manera destacada tanto desde los escenarios, como desde los estudios.

En este último apartado, la banda cuenta con un total de 16 álbumes, siendo el último de ellos el lanzado en 2022 bajo el título de ‘The Sick, the Dying… and the Dead!’.

Claramente, al tratarse de una cantidad tan inmensa de álbumes y de canciones en sus ‘tracklist’, muchas composiciones pueden pasar desapercibidas, o incluso ser infravaloradas.

Por ello, hemos optado por recomendar en este caso 3 canciones de Megadeth, que no fueron éxitos de gran tamaño, pero que merecen ser escuchadas.

Para poder dar una respuesta más certera, hemos optado por consultar a Gemini, la IA de Google, la cual, a pesar de la subjetividad del tema, nos brindó 3 canciones de Megadeth que pueden estar infravaloradas.

La primera de ellas pertenece al álbum ‘Countdown to Extinction’, bajo el nombre de ‘High Speed Dirt’, un éxito con ritmos rápidos, pero que según la IA, no se aprecia de la manera correcta.

La segunda de la lista es ‘Hook in Mouth’, del ‘So Far, So Good… So What!’ de 1988. Esta canción destaca con un ritmo estridente, y una energía agresiva característica del metal.

La última mención

Finalmente, la última canción infravalorada de Megadeth, según la IA es una presente en el álbum de ‘United Abominations’ lanzado en 2007.

Aquel álbum tuvo algunas opiniones divididas, pero, guarda joyas que no pueden ser ignoradas de la talla de ‘Sleepwalker’.

Esta canción posee gran intensidad, y por supuesto, solos de guitarra, infaltables en los éxitos de Megadeth.

Sin dudas, la carrera de Megadeth está llena de éxitos, por lo que vale la pena explorar estas y más joyas de su discografía.