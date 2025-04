Las 3 canciones más poderosas de Metallica para escuchar con audífonos

Hay días en que buscamos desconectarnos un poco de la realidad y cada persona tiene su forma de hacerlo. Son muchos los que usan la música para tal objetivo, pero cuáles son las tres canciones más poderosas de Metallica para escuchar con audífonos. Esas que hacen vibrar cada célula, que transportan a otro nivel, tras horas de inmersión auditiva.

‘One’ (‘And Justice for All’, 1988)

Si hay un tema que redefine la experiencia auditiva con auriculares es ‘One’. Arranca con guitarras limpias, un sonido casi que se transforma en un torbellino de intensidad. pero el clímax llega cuando Lars Ulrich desata su batería en la segunda mitad del tema. Cada golpe, cada redoble, cada cambio de ritmo resuena como si estuviera en medio de una zona de guerra. Con audífonos de calidad, el efecto es brutal: las guitarras cortan como navajas, el bajo oculto (gracias a la peculiar producción del álbum) adquiere mayor profundidad, y la voz de Hetfield suena más desesperada que nunca. Una obra maestra del sonido tridimensional.

2. ‘Sad But True’ (‘Metallica’, 1991)

Desde el primer golpe de batería y ese riff demoledor, ‘Sad But True’ se siente como un puñetazo en el pecho. Con audífonos, la producción de Bob Rock brilla en todo su esplendor. El sonido es denso, pesado, con cada golpe de tambor retumbando como si estuviera en el estudio con la banda. El groove de esta canción es inigualable, con Hetfield lanzando cada línea vocal con un peso casi hipnótico. Escucharla en auriculares es una experiencia física, imposible de ignorar, sintiendo cada nota vibrar en lo más profundo. Si busca potencia pura, esta es la indicada.

3. ‘Spit Out the Bone’ (‘Hardwired to Self-Destruct’, 2016)

Si la velocidad y la agresión son lo suyo, Spit Out the Bone es la elección definitiva. Este tema es puro thrash metal en su forma más cruda y moderna. Desde el primer segundo, Lars desata una tormenta de batería imparable, mientras Hetfield y Kirk Hammett disparan riffs afilados como cuchillas. La magia de escuchar esto con audífonos es la energía desbocada: cada cambio de ritmo, cada solo, cada grito se siente como un ataque frontal. Además, el bajo de Trujillo resuena con una fuerza impresionante, aportando una profundidad que en bocinas normales podría perderse. Si busca adrenalina en su máxima expresión, este es el tema que se necesita.

Metallica se disfruta en cualquier formato, pero cuando los audífonos entran en juego, la experiencia cambia por completo. ‘One’ lleva por un viaje épico, ‘Sad But True’ lo aplasta con su peso, y ‘Spit Out the Bone’ lo sumerge en la furia pura del metal. Tres canciones, tres experiencias, un solo objetivo: sentir la música como nunca antes.