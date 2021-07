Dave Mustaine confirma el título que tendrá el nuevo álbum de Megadeth

Desde que Megadeth hizo referencia al caso de David Ellefson y la expulsión del bajista de la banda, poco se había hablado de los planes musicales de la agrupación, ya que el tema de Ellefson se robó el protagonismo en los últimos meses, sin embargo, Dave Mustaine no hizo mucha referencia al caso y siempre puso por encima el futuro musical de Megadeth.

Por esta razón, Mustaine ya se limita a reportar todo lo que tiene que ver con el próximo álbum de la banda, del cual ya reveló su nombre: The Sick, The Dying And The Dead.

La confesión la realizó Dave a través de un video que realizó para la aplicación ‘Cameo’:

“Si escuchas atentamente, puedes oírlo de fondo. Aquí está el Pro Tools con el nuevo disco, haciendo una mezcla. Y vas a escuchar un poco de fondo. Este es el comienzo de la canción ‘The Sick, The Dying And The Dead’, que es el tema título”.

El próximo álbum de Megadeth llegará con algunas modificaciones de parte del bajo, ya que el mismo Mustaine anunció que el trabajo David Ellefson sería sustituido, aumentando las expectativas de los fanáticos de la agrupación con este nuevo disco.