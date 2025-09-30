¿Cuándo vuelve a jugar Colombia en el Mundial Sub-20 luego de derrotar a Arabia Saudita?

Colombia ya dio inicio a su participación en el Mundial Sub-20. La ‘tricolor’ se midió a Arabia Saudita en el comienzo de este torneo, y logró imponerse tanto en el campo, como en el marcador decantado para los ‘cafeteros’.

Esta selección volvió a dar muestras de talento, gracias al desempeño de varias de sus figuras de ataque y defensa, las cuales la perfilan como una favorita a llegar lejos en esta cita.

Más noticias: Mundial Sub 20: ¿Cuándo son los partidos de la Selección Colombia? Rival y hora

En caso de que haya visto este primer choque, y desee seguir de cerca el segundo encuentro de la ‘tricolor’ en el Mundial Sub-20, aquí les contamos cuando tendrá lugar.

¿Cuándo volverá a jugar Colombia en el Mundial Sub-20?

Después de una larga espera, Chile recibe una nueva edición del Mundial Sub-20. Este torneo juvenil de la FIFA permitirá vivir por todo lo alto grandes encuentros, protagonizados por talentos imperdibles.

Varios combinados llegan con la ambición de arrebatarle la corona a Uruguay, la cual se consagró campeona en 2023, tras derrotar a Italia en Argentina.

Uno de ellos es justamente Colombia, dirigida por César Torres y potenciada por varias figuras como Óscar Perea.

Este último nombre fue el encargado de sellar la primera victoria de Colombia en este torneo, luego de derrotar a Arabia Saudita.

Este es un gran inicio para la ‘tricolor’ en esta competición, lo que le permite seguir el ritmo a su rival de grupo Noruega, combinado que también venció en su primer choque ante Nigeria.

Más noticias: Colombia confirmó dos nuevos partidos amistosos previo al Mundial 2026: fecha y hora

Justamente el equipo europeo será el próximo rival de Colombia, en un choque en el que se disputarán el liderato de este torneo, que ya cuenta con victorias de Francia, Argentina o Paraguay, en la fecha inicial de sus respectivos grupos.

Colombia se medirá a Noruega en la ciudad de Talca, Chile, en un partido que enfrentará a dos equipos con la ambición de llevarse 3 puntos nuevamente, y así adelantar una posible clasificación a octavos de final.

Dicho cotejo tendrá lugar el próximo 2 de octubre, con un puntapié inicial que está pautado para llevarse a cabo a las 3:00 p.m. de Colombia.

Por otro lado, Arabia Saudita y Nigeria completarán la fecha 2 de este grupo ese mismo día, en un choque que los medirá a las 6:00 p.m.