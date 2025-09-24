Mundial Sub 20: ¿Cuándo son los partidos de la Selección Colombia? Rival y hora

Este sábado 27 de septiembre iniciará en Chile la vigésima cuarta edición de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA, torneo que reúne a 24 selecciones clasificadas de las seis confederaciones continentales. En esta oportunidad, la Selección Colombia disputará su duodécima participación en la historia del campeonato.

El actual campeón es Uruguay, que se coronó en Argentina 2023 tras vencer en la final a Italia por la mínima diferencia (1-0). Sin embargo, el conjunto charrúa no estará en esta edición, dado que quedó por fuera en las clasificatorias sudamericanas.

El Mundial en Chile se inaugurará con el partido entre Corea del Sur y Ucrania, programado para el sábado 27 de septiembre a las 3:00 p. m. (hora Colombia) en el Estadio Nacional de Santiago. La final está prevista para el 19 de octubre, también en la capital chilena.

Partidos de Colombia en el Mundial Sub 20

El equipo dirigido por César Torres quedó ubicado en el Grupo F, junto a Arabia Saudita, Noruega y Nigeria. El debut de los cafeteros será el lunes 29 de septiembre frente a los saudíes en el Estadio Fiscal.

Luego, Colombia enfrentará a Noruega, que regresa a la competición juvenil con un plantel fuerte físicamente y con jugadores en ligas europeas. Finalmente, cerrará la primera fase ante Nigeria, un equipo con historial exitoso en divisiones menores, que suele destacar por su potencia física y capacidad ofensiva.

Todos los encuentros podrán seguirse en señal abierta a través de Caracol Televisión y RCN, además de la cobertura internacional en DirecTV Sports.

Calendario de partidos

Colombia vs. Arabia Saudita

📅 Lunes 29 de septiembre

🕕 6:00 p. m. (hora Colombia)

📍 Estadio Fiscal

📅 Jueves 2 de octubre

🕒 3:00 p. m. (hora Colombia)

📅 Domingo 5 de octubre

🕕 6:00 p. m. (hora Colombia)

En caso de avanzar, la Selección tendrá participación en los octavos de final, que se disputarán los días 8 y 9 de octubre. Los cuartos de final están programados para el 12 y 13 de octubre, mientras que las semifinales se jugarán el 16 del mismo mes. La gran final será el 19 de octubre en Santiago de Chile.