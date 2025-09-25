Colombia confirmó dos nuevos partidos amistosos previo al Mundial 2026: fecha y hora

La Selección Colombia cerró su camino en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026 con un balance positivo. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo consiguió la clasificación directa al torneo tras lograr unos resultados importantes durante los últimos partidos de las Eliminatorias.

El último partido se disputó en Maturín, donde Colombia enfrentó a Venezuela. La Tricolor logró una victoria amplia que le permitió sumar tres puntos y mejorar su diferencia de gol.

Le puede interesar: ¿Qué posibilidades tiene Colombia de ganar el Mundial 2026? Este es el porcentaje de opciones que le dan las casas de apuestas

Ese resultado fue clave para que el combinado nacional escalara de la quinta a la tercera posición en la tabla con 28 unidades, superando a selecciones como Uruguay y Brasil en la clasificación final. Así las cosas, de esta forma, el equipo aseguró su regreso al Mundial después de ocho años sin participación, ubicándose detrás únicamente de Argentina y Ecuador.

Ahora, con el cupo asegurado, el siguiente paso será aprovechar las fechas FIFA de octubre y noviembre para disputar partidos amistosos internacionales que servirán como ensayo antes de la Copa del Mundo.

Partidos amistosos de la Selección Colombia

Tras asegurar el cupo al Mundial que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, la Selección se enfocará en su preparación. Para ello disputará dos partidos en la fecha FIFA de octubre, ambos en territorio estadounidense, contra dos de los anfitriones de la próxima Copa del Mundo:

Colombia vs. México

📅 Sábado 11 de octubre

⏰ 8:00 p.m. (hora colombiana)

🏟 AT&T Stadium, Texas, Estados Unidos

📅 Sábado 11 de octubre ⏰ 8:00 p.m. (hora colombiana) 🏟 AT&T Stadium, Texas, Estados Unidos Colombia vs. Canadá

📅 Martes 14 de octubre

⏰ 7:00 p.m. (hora colombiana)

🏟 Red Bull Arena, New Jersey, Estados Unidos

Amistosos en noviembre

La Federación Colombiana de Fútbol también confirmó dos amistosos más para la fecha FIFA de noviembre. En esta ocasión, los rivales serán selecciones de otras confederaciones, lo que permitirá al cuerpo técnico enfrentar estilos de juego diferentes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Selección Colombia (@fcfseleccioncol)

Colombia vs. Nueva Zelanda

📅 Sábado 15 de noviembre

⏰ 7:00 p.m. (hora colombiana)

🏟 Chase Stadium, Fort Lauderdale

📅 Sábado 15 de noviembre ⏰ 7:00 p.m. (hora colombiana) 🏟 Chase Stadium, Fort Lauderdale Colombia vs. Nigeria

📅 Martes 18 de noviembre

⏰ 8:00 p.m. (hora colombiana)

🏟 City Field, Nueva York

Estos partidos hacen parte de la preparación de la Tricolor de cara al Mundial 2026, en el que tendrá ocho meses para ajustar la nómina y el funcionamiento del equipo antes de debutar en la competición.