La canción de rock más escuchada en la historia de Spotify: supera a ‘Bohemian Rhapsody’

El rock es uno de los géneros musicales más grandes en la historia y marca tendencia. Este legendario estilo sonoro ha enamorado a varios jóvenes y generaciones amantes de las guitarras, los bajos y los sonidos estridentes.

Aunque muchos aseguran que el rock está en ‘decadencia’, este género sigue con demostraciones de estar con gran vida.

De hecho, una canción de este género está entre las 10 más escuchadas de Spotify, una famosa plataforma de streaming moderna, y aquí les contamos de cual se trata.

La canción de rock más escuchada en la historia de Spotify

Sin dudas, el rock ha sido capaz de dejar varios éxitos en lo más alto de la industria de manera imborrable.

Canciones del estilo de ‘Bohemian Rhapsody’ de Queen, ‘Another Brick In The Wall’ de Pink Floyd o ‘Welcome to the Jungle’ de Guns N’ Roses, han llegado a marcar el ritmo de varias décadas.

Muchos de estos éxitos incluso han trascendido, y actualmente siguen siendo parte del día a día de los amantes del rock.

Sin embargo, hay una canción que en la actualidad ha llegado a superar todos estos clásicos en materia de ‘charts’ en Spotify.

Se trata de un éxito del rock indie, y que ha funcionado como canción insigne a una banda mundialmente reconocida de la actualidad, como lo es ‘The Neighbourhood’.

Esta agrupación ha lanzado varios éxitos brillantes, pero, hay uno que ha llegado a romper récords, y se trata de ‘Sweater Weather’.

Dicha canción fue publicada en el año 2012, y formó parte del álbum debut de esta banda llamado ‘I Love You’.

Desde su lanzamiento ‘Sweater Weather’ ha acumulado más de 3.900 millones de reproducciones, lo que la posiciona como la sexta canción más escuchada en la historia de Spotify, en representación del rock.

La lista de 10 más escuchadas se completa de la siguiente manera:

1- Blinding Lights – The Weeknd – 4,9 millones

2- Shape of You – Ed Sheeran – 4,4 millones

3- Starboy – The Weeknd ft. Daft Punk – 4,08 millones

4- Someone You Loved – Lewis Capaldi – 3,9 millones

5- As It Was – Harry Styles – 3,9 millones

6- Sweater Weather – The Neighbourhood – 3,9 millones

7- Sunflower – Post Malone ft. Swae Lee – 3,8 millones

8- One Dance – Drake ft. Wizkid y Kyla – 3,7 millones

9- Stay – The Kid Laroi ft. Justin Bieber – 3,6 millones

10- Perfect – Ed Sheeran – 3,5 millones