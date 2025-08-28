Spotify estrena nueva función para enviar mensajes directos para compartir música

Spotify, una de las plataformas de streaming de audio más utilizadas en el mundo, continúa ampliando sus funciones para mejorar la experiencia de sus usuarios. Con millones de canciones, pódcast y audiolibros en su catálogo, la aplicación se ha consolidado como un punto de encuentro para amantes de la música y el audio en más de 180 países.

Desde su lanzamiento en 2008, Spotify ha cambiado la manera en que las personas consumen contenido musical, ofreciendo acceso inmediato y personalizado según los gustos de cada usuario. Ahora, la compañía busca reforzar la conexión entre oyentes con una nueva herramienta que permitirá ‘chatear’ y compartir música sin salir de la aplicación.

Mire también: Así podrá mezclar sus playlists favoritas en Spotify con transiciones personalizadas

¿Cómo funcionan los mensajes directos en Spotify?

La nueva función, llamada Mensajes, estará disponible para todos los usuarios, incluyendo Colombia, y permitirá enviar contenido a amigos y familiares desde la propia app. No se trata solo de compartir enlaces, sino de un sistema de mensajería directa integrado en el que los usuarios podrán conversar, reaccionar con emojis y enviar recomendaciones de canciones, pódcast o audiolibros.

Para utilizarla, solo debe pulsar el ícono de compartir que aparecerá en la pantalla de “Reproduciendo ahora” y seleccionar el contacto deseado. Los mensajes llegarán a la bandeja de la función, donde podrán aceptarse o rechazarse, y contarán con cifrado estándar de la industria para proteger la privacidad de las conversaciones.

Spotify también mostrará sugerencias de contactos basadas en interacciones previas, como haber compartido listas colaborativas, sesiones en Jams o planes familiares y dúo.

Aunque la función busca fomentar la interacción dentro de la plataforma, la compañía aclara que seguirá siendo posible compartir contenido en redes sociales como Instagram, WhatsApp o TikTok.

La nueva herramienta comenzará a habilitarse esta semana para usuarios mayores de 16 años, tanto en cuentas gratuitas como Premium, en mercados seleccionados.

Con información de Europa Press