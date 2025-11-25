El histórico disco de metal que cumple 26 años y rompe récords legendarios en Spotify

El metal conmemora uno de los mejores álbumes de su historia en este 2025. Este legendario género cuenta con una cantidad enorme de lanzamientos históricos, y muchos de ellos se conmemoran de manera constante.

En este año no ha sido la excepción, y así lo demuestra el 26 aniversario de uno de los discos más grandes que ha tenido la industria musical.

En este caso les contamos de cual se trata, y la enorme cantidad de récords que ha logrado romper esta producción a través de los años.

El histórico disco de metal que cumple 26 años

Para nadie es un secreto que Slipknot es una de las bandas más grandes de la historia. Esta agrupación ha enamorado a una cantidad enorme de fanáticos, gracias a su potencia y a sus letras estridentes.

Desde el inicio de su trayectoria, esta banda ha cosechado éxitos, y así lo demuestran varios de sus discos, incluido uno que este mismo año cumple su aniversario 26.

En este 2025, el disco debut y homónimo de Slipknot cumple 26 años, desde su lanzamiento el 29 de junio de 1999.

Para conmemorar esto, Slipknot lanzó durante este año una edición especial de 25 años de este disco, con varias versiones inéditas.

Este álbum enamoró a miles de personas, lo que permitió acrecentar la fama de Slipknot desde sus primeros años.

El legado de esta producción queda demostrado con los récords y cifras notables que consigue este disco incluso en la actualidad.

Dentro de esta discografía resaltan varias canciones, como es el caso de ‘Wait and Bleed’, el cuarto éxito más escuchado de la carrera de Slipknot.

Este éxito acumula más de 500 millones de reproducciones, lo que supera a otros éxitos historicas de otras bandas de gran tamaño en el rock y el metal.

El ‘tracklist’ completo de esta producción fue:

1- 742617000027

2- (sic)

3- Eyeless

4- Wait and Bleed

5- Surfacing

6- Spit It Out

7- Tattered & Torn

8- Frail Limb Nursery

9- Purity

10- Liberate

11- Prosthetics

12- No Life

13- Diluted

14- Only One

15- Scissors

Sin lugar a dudas, esta es una muestra del talento de Slipknot, y por supuesto, del notable brillo que acumula este disco en lo más alto de la escena del metal.