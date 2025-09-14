La plataforma Spotify puede ser un puente para generaciones, y lo comprobamos con las cifras de oyentes que tiene la banda de Freddy Mercury. A pesar de que ya han pasado 55 años desde su formación, Queen es una de las bandas de rock más escuchadas en la plataforma Spoitfy actualmente, teniendo millones de oyentes que probablemente nunca compraron un CD o vinilo.

La trascendencia que ha tenido Queen por décadas, además de sus icónicos temas, se debe gracias a la nostalgia de los mayores y el descubrimiento de los más jóvenes mediante medios y tendencias más contemporáneos, como la película Bohemian Rhapsody del 2018, TikTok y covers de nuevos artistas.

¿Cuáles son las canciones de Queen con más de mil millones de reproducciones?

Bohemian Rhapsody (2.905.367.890 reproducciones)

La canción más escuchada de la banda, uno de los himnos del rock, la obra a la que no le tenían tanta fe dados sus “extensos” casi 6 minutos, lo cual para la época era impensable escuchar en la radio. Gracias a su singular estructura que juntaba el rock, con la balada y la ópera, y su letra llena de simbolismos, ha sido una de las favoritas de los fans, y ha mantenido en especulación su verdadero significado por años.

Don’t Stop Me Now (2.426.730.603 reproducciones)

Calificada como la canción más feliz del mundo, según un estudio del 2015, Freddy la escribió basándose en una tonada de piano, a la que se le suman Roger Taylor y John Deacon, Brian May solamente tiene un solo de guitarra durante toda la versión de estudio, ya que ha dicho en algunas ocasiones que no quería grabar la canción porque no le gustaba.

Under Pressure (1.971.641.504 reproducciones)

En esta canción la banda es acompañada por el cantante David Bowie. El plan inicial era que Bowie cantara los coros de “Cool Cat”, pero al no sentirse conformes, tanto la banda como David, y haber pasado un tiempo en una sesión improvisada en el estudio, terminaron escribiendo Under Pressure.

Another One Bites The Dust (2.250.686.764)

Esta obra es autoría de John Deacon, inspirado por películas de vaqueros, de ahí el nombre de “Otro que muerde el polvo”. La letra que había escrito inicialmente no lo hacía sentir muy orgulloso, al contrario, le daba vergüenza, por lo que con ayuda del grupo la reescribieron y salió el éxito que conocemos.

We Will Rock You (1.562.839.250)

Una de las canciones más famosas de Queen, usada para incontables producciones y eventos, fue idea de Brian May. Él guitarrista quería una canción que el público también pudiera interpretar con la banda en los conciertos, dándoles un compás simple que consta de 3 golpes, generando una conexión más fuerte con sus fans.

Crazy Little Thing Called Love (1.135.704.112)

El último sencillo de la agrupación en la década de los 70s. Freddy se inspiró en sus ídolos Elvis Presley y Cliff Richard a la hora de escribir esta canción, y viéndose limitado dado su poco, o casi nulo, conocimiento en la guitarra, terminó la composición en 10 minutos.

