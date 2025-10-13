La histórica canción de Slipknot que superó los mil millones de reproducciones en Spotify: tiene más de 20 años

Slipknot es una de las bandas más brillantes en la historia del metal y la música en general. Los liderados por Corey Taylor han ganado un reconocimiento destacado en la industria, y un cariño incondicional por parte de sus fans.

Miles de personas escuchan las canciones de esta banda diariamente, en muestra de pasión y de apoyo a una de las agrupaciones más legendarias del metal en este siglo.

De hecho, recientemente los fans de esta banda rompieron una importante marca, gracias a su apoyo a Slipknot, y aquí se lo contamos al detalle.

La histórica canción de Slipknot que superó los mil millones de reproducciones en Spotify

Slipknot acumula una cantidad enorme de canciones brillantes en su trayectoria musical. Esta banda ha lanzado álbumes que han marcado época gracias a un ‘tracklist’ inolvidable para sus fans.

Esta marca dejada por la banda en la vida de sus seguidores hace que sus álbumes sigan siendo escuchados, incluso aunque pasen décadas desde su lanzamiento.

Para muestra de ello, una cifra publicada por Spotify hace pocos días, donde resaltaron una lista de canciones que lograron superon los mil millones de reproducciones en su plataforma.

En este top hubo grandes éxitos, pero, sobre todo resaltó uno de Slipknot, como lo fue ‘Duality’ uno de los éxitos emblemáticos de esta banda en 2004.

Esta es la primera canción en superar esta marca por parte de la banda, al acumular 1.025.345.016 reproducciones, lo que demuestra su poderío sonoro, y el impacto en los fans de esta agrupación.

Particularmente, este éxito es uno de los significativos para los amantes de Slipknot, gracias a su sonido, pero también a su letra.

‘Duality’ trata sobre la dualidad entre el dolor y la depresión con la vida cotidiana del ser humano en sus labores diarias.

Sin dudas, este significado ha impactado en los fanáticos de Slipknot, lo que se demuestra con las más de mil millones de reproducciones que ya tiene esta canción en Spotify, sin contar otras plataformas.

Las 10 canciones más escuchadas de Slipknot en Spotify se completan de la siguiente manera: