Filtran el diseño de la camiseta de Colombia para el Mundial 2026: hay referencia a Gabriel García Márquez

La Selección Colombia se prepara para sellar su clasificación al Mundial de 2026. Este combinado deberá medirse en una doble fecha ante Bolivia y Venezuela, en la que un triunfo le debería alcanzar para clasificar.

Varios fanáticos de Colombia piden cautela, con el objetivo de no dar por sentada la clasificación, especialmente por la gran cantidad de derrotas y empates esperados que ha sufrido el combinado.

Sin embargo, incluso Adidas ya tendría preparada la camiseta del equipo ‘cafetero’ para el Mundial de 2026, y aquí les mostramos como se ve.

Así se ve la camiseta de Colombia para el Mundial de 2026

Colombia ha tenido una preparación ligeramente inconsistente para el Mundial de 2026. Si bien el equipo de Néstor Lorenzo empezó con paso firme gracias a varios triunfos claves, su nivel fue en decaída.

De hecho, esto los llevó a caer al puesto número 6, el límite de la clasificación directa, por lo que la ‘tricolor’ no ha asegurado su pase, a solo 2 fechas de cerrarse el proceso eliminatorio.

Aun así, la emoción por volver a ver al combinado nacional en una cita mundialista es total, especialmente tras su ausencia en la justa de 2022.

Por este motivo, miles de fanáticos en el país y el continente se emocionaron en las últimas horas, luego de que se filtrara el aspecto de la que sería la camiseta de Colombia para el próximo mundial.

El sitio web FootyHeadlines, el cual es ampliamente reconocido por filtrar diseños de camisetas publicó este 31 de agosto una imagen de la que sería la casaca de Colombia para 2026.

Esta agradó a muchos, especialmente por una gran referencia a la nación, y a uno de sus personajes célebres.

Como de costumbre, esta camiseta sería de color amarillo, y sus detalles sería en rojo y azul, una característica que ya se ha presentado en diseños pasados del equipo nacional.

Sin embargo, a este elemento también se uniría en el diseño un patrón en forma de mariposas. Esto sería una referencia a Gabriel García Márquez, escritor que utilizaba la simbología de estos insectos de manera usual.

🚨 Así será la camiseta local Adidas de la Selección Colombia que será lanzada en noviembre, para 2026. La idea es representar las mariposas amarillas de Cien Años de Soledad 🇨🇴



📷 @Footy_Headlines pic.twitter.com/DDQLS7px4v — Pipe Sierra (@PSierraR) August 31, 2025

Este aspecto se haría oficial a pocos meses del inicio de la justa mundialista, por lo que habrá que esperar algún tiempo más, y por supuesto, la clasificación de Colombia al torneo.