James Hetfield escogió su disco favorito de la carrera de Metallica: no es ‘Master of Puppets’

James Hetfield es uno de los artistas más grandes en la historia del metal, gracias a su liderazgo en Metallica. Este vocalista ha conseguido una gran fanaticada gracias a su notable talento y legado musical.

Esta banda ha acumulado una amplia cantidad de éxitos brillantes, y varios himnos que han llegado a ser inolvidables para varias generaciones.

De hecho, muchos de los álbumes de esta banda son considerados históricos para la música, gracias a su brillo notable, y a ‘tracks’ sumamente pulidos.

Sin embargo, en este caso destacaremos uno en particular que es el favorito de James Hetfield, lider de la banda.

El mejor disco de Metallica, según James Hetfield

Para nadie es un secreto que el inicio de Metallica en la música fue por todo lo alto. Esta banda acumuló varios lanzamientos históricos en sus inicios.

Discos de la talla de ‘Kill ‘Em All’ o ‘Master of Puppets’ son brillantes, y quedaron en la memoria de los amantes del metal.

Aun así, James Hetfield tiene un favorito en particular, e incluso sale de estos 2 pilares claves en la discografía de Metallica.

Según el vocalista de la banda de San Francisco, el mejor dentro de esta icónica lista de discos es ‘Ride The Lightning’, el segundo dentro de esta lista de álbumes.

Esta producción contó con varios éxitos inolvidables. Sin embargo, hay una condición por la que este es el mejor álbum según Hetfield.

De acuerdo con este artista en 2018 para Newsweek, este fue el primer álbum con el que se sintieron parte de la producción, ya que en ‘Kill ‘Em All’ no se les permitió hacer las mezclas, al tratarse de su álbum debut.

Aun así en este caso fue distinto, por lo que estuvieron más integrados en el proceso de creación de un álbum que acabó por ser legendario para el mundo de la música en general.

Lo demás fue historia pura. Este álbum rompió récords y conquistó a miles de fanáticos, gracias a un ‘tracklist’ que se presentó de la siguiente manera:

1- Fight Fire With Fire

2- Ride The Lightning

3- For Whom the Bell Tolls

4- Fade to Black

5- Trapped Under Ice

6- Escape

7- Creeping Death

8- The Call of Ktulu