Colombia vs Canadá: día, hora y más sobre el próximo partido amistoso de la selección ‘tricolor’

La Selección Colombia volvió a la acción el pasado 11 de octubre. Luego de sellar su clasificación al Mundial de 2026, la ‘tricolor’ regresó a las canchas, esta vez para medirse a México, en la ciudad de Arlington, Texas.

Este encuentro fue dominado de principio a fin por Colombia, en un choque que acabó con un marcador de 4-0, a favor de la ‘tricolor’ gracias a tantos diferenciales de Luis Díaz, Jefferson Lerma, Jhon Lucumí, y Johan Carbonero.

Aunque este encuentro dejó grandes emociones, no será el único de la ‘tricolor’ en este mes, y por eso, aquí les contaremos detalles sobre el próximo partido de Colombia.

Colombia vs Canadá, el próximo partido de la selección

Tras haber asegurado su pasaje al Mundial de 2026, Colombia empieza a encausar rumbo hacia este torneo, con lo que son sus partidos de preparación.

Una vez culminadas las eliminatorias Conmebol, la ‘tricolor’ planeó amistosos contra sus rivales de Concacaf, la confederación de Norteamérica y Centroamérica.

El primero de ellos fue ante México, contra quien consiguió una victoria destacada que permitió sacar a relucir el gran nivel de la ‘tricolor’.

Sin embargo, este es solo el comienzo, ya que Colombia deberá reafirmar este paso contra otro gran rival de esta confederación, como lo es Canadá.

El combinado de Alphonso Davies y Jonathan David se medirá a Colombia en los próximos días, en un choque que servirá para ampliar el universo de jugadores, y empezar a perfilar la lista definitiva para el Mundial.

Hora, fecha y más para este partido

El partido entre Colombia y Canadá está pautado para llevarse a cabo el próximo 14 de octubre, con un puntapié inicial a las 7:00 p.m.

Este choque se llevará a cabo en las inmediaciones del Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, en Estados Unidos.

Luego de cumplir con estos compromisos, los ‘cafeteros’ volverán a la acción en el mes de noviembre, cuando se mida a los combinados de Nueva Zelanda y Nigeria.

Del mismo modo, se recuerda que el sorteo de la fase de grupos para el Mundial de 2026 se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre, donde Colombia podrá conocer a sus primeros rivales para esta nueva cita mundialista que ocurrirá el año próximo.