¿Cuándo es el sorteo del Mundial 2026 para definir los grupos? Fecha y formato
Después de ocho años, la Selección Colombia volverá a hacer parte de la cita más importante del fútbol a nivel mundial.
Después de ocho años de ausencia, la Selección Colombia estará de regreso en la máxima cita del fútbol. Con su victoria 3-0 sobre Bolivia en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, el combinado nacional llegó a 25 puntos y aseguró su clasificación directa al Mundial de 2026.
Esta será la séptima participación de la Tricolor en una Copa del Mundo, un logro que llena de orgullo y alegría al país entero. El torneo se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, y marcará un nuevo capítulo en la historia del fútbol colombiano.
Ahora, con la Tricolor clasificada a la Copa del Mundo solo resta conocer a los rivales a los que se enfrentará la Selección Colombia en la fase de grupos, los cuales serán definidos a través de un sorteo.
El sorteo oficial se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre de 2025, a las 11:00 a.m. hora colombiana, en el reconocido Kennedy Center de Washington D. C.. Allí se revelará la composición de los 12 grupos de la primera ronda, en un evento transmitido en vivo a todo el mundo.
La FIFA anunció que el acto reunirá a delegaciones de las 48 selecciones participantes, embajadores del fútbol, autoridades de las ciudades sede y cientos de medios internacionales. Por su parte, los países anfitriones ya tienen posiciones aseguradas: México (A1), Canadá (B1) y Estados Unidos (D1).
En el momento del sorteo, 42 países estarán clasificados de forma directa y los seis cupos restantes se definirán mediante repechajes:
Por primera vez en la historia, el formato del Mundial contará con 48 delegaciones:
