¿Cuándo es el sorteo del Mundial 2026 para definir los grupos? Fecha y formato

Después de ocho años de ausencia, la Selección Colombia estará de regreso en la máxima cita del fútbol. Con su victoria 3-0 sobre Bolivia en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, el combinado nacional llegó a 25 puntos y aseguró su clasificación directa al Mundial de 2026.

Esta será la séptima participación de la Tricolor en una Copa del Mundo, un logro que llena de orgullo y alegría al país entero. El torneo se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, y marcará un nuevo capítulo en la historia del fútbol colombiano.

Ahora, con la Tricolor clasificada a la Copa del Mundo solo resta conocer a los rivales a los que se enfrentará la Selección Colombia en la fase de grupos, los cuales serán definidos a través de un sorteo.

El sorteo del Mundial 2026: fecha, lugar y detalles

El sorteo oficial se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre de 2025, a las 11:00 a.m. hora colombiana, en el reconocido Kennedy Center de Washington D. C.. Allí se revelará la composición de los 12 grupos de la primera ronda, en un evento transmitido en vivo a todo el mundo.

La FIFA anunció que el acto reunirá a delegaciones de las 48 selecciones participantes, embajadores del fútbol, autoridades de las ciudades sede y cientos de medios internacionales. Por su parte, los países anfitriones ya tienen posiciones aseguradas: México (A1), Canadá (B1) y Estados Unidos (D1).

En el momento del sorteo, 42 países estarán clasificados de forma directa y los seis cupos restantes se definirán mediante repechajes:

Dos cupos intercontinentales, con equipos de cinco confederaciones, a disputarse en marzo de 2026.

Cuatro cupos europeas, definidas en repechaje de la UEFA.

Formato para el Mundial 2026

Por primera vez en la historia, el formato del Mundial contará con 48 delegaciones:

48 equipos , distribuidos en 12 grupos de cuatro selecciones .

, distribuidos en . 104 partidos en total, 40 más que en Qatar 2022.

en total, 40 más que en Qatar 2022. Los finalistas jugarán ocho encuentros, debido a la inclusión de una ronda de dieciseisavos de final.

Fechas importantes