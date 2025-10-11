¿Colombia avanzará en el Mundial Sub-20? La IA predijo si la ‘tricolor’ eliminará a España

Colombia vs España será uno de los partidos que pondrá al rojo vivo las emociones para los amantes de la ‘tricolor’. Los jóvenes ‘cafeteros’ del Mundial Sub-20 buscarán dar un histórico paso con el cual puedan llegar a las semifinales de esta competencia.

Luego de vencer a Sudáfrica, y de superar una igualada fase de grupos, los dirigidos por César Torres confían en dar un paso histórico, al eliminar a una selección europea de la talla de España.

Más noticias: Néstor Lorenzo reveló la verdad detrás de la ausencia de Jhon Arias en la Selección Colombia: “se lo expliqué”

En caso de que no quiera perderse este choque clave, aquí les tenemos todos los detalles de este partido de definición.

El paso por el Mundial Sub-20

Para nadie es un secreto que Colombia ha sido una de las mejores canteras de talento joven en Sudamérica en los últimos años.

La ‘tricolor’ ha conseguido camadas brillantes, a partir de joyas notables, las cuales han brillado tanto con la Selección Colombia, como en sus clubes en Europa y el resto del mundo.

Miles de personas se han mostrado claramente emocionadas por el talento demostrado por varios jóvenes, y eso se ha demostrado justo en este Mundial Sub-20.

Varios miembros resaltantes de este combinado han destacado en un rendimiento que les ha permitido resaltar tanto en la fase de grupos, como en la eliminatoria.

Los ‘cafeteros’ culminaron en el primer puesto, luego de derrotar a Arabia Saudita, y superar en puntos a Nigeria y Noruega.

Por otro lado, también pudieron imponerse sobre Sudáfrica, con un marcador de 3 tantos a 1, el cual selló el puesto de cuartos de final.

Aun así, la Selección Colombia tendrá un nuevo escollo en forma de España en esta fase del torneo, donde deberá buscar convertirse en semifinalista del Mundial Sub-20.

Más noticias: Hora y dónde ver a la Selección Colombia vs. España en los cuartos de final del mundial Sub-20

Por otro lado, los ibéricos confían en sus talentos, con los que han llegado a esta fase tras derrotar al combinado de Ucrania por un marcador de 1-0, tal y como lo logró en la primera etapa con seleccionados de la talla de Brasil.

Pronóstico para el Colombia vs España

Este partido será sumamente reñido, pero Gemini, la IA de Google se atrevió a dar un favorito. Según esta tecnología, el ganador será España por un marcador de 1-0.

En caso de que desee ver este partido, les contamos que se llevará a cabo este 11 de octubre, a partir de las 3:00 p.m. de Colombia.

Si desea seguir este choque, podrá hacerlo a través de las señales de Gol Caracol y Deportes RCN.