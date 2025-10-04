El ’Cantante del Gol’ confirmó su salida de RCN: “Espero que me sigan apoyando”

La Selección Colombia SUB 20 se encuentra afrontando el Mundial de la categoría en Chile, el cual inició el pasado 27 de septiembre y se prolongará hasta el 19 de octubre. La tricolor ya jugó dos partidos, en el debut, superó a Arabia Saudita por la mínima diferencia y el pasado jueves 2 de octubre igualó a cero tantos con Noruega. Con estos resultados, los dirigidos por César Torres marchan en la primera posición del grupo F con cuatro unidades. El próximo partido se disputará este domingo 5 de octubre a partir de las 6 de la tarde contra Nigeria, un encuentro vital para la tricolor que busca seguir avanzando en la competencia.

Dentro de los jugadores más destacados de la tricolor se encuentran: Neyser Villarreal, Jordan Barrera, Óscar Perea y Jhon Rentería, entre otros. Las esperanzas están puestas en el equipo de Torres que buscará avanzar a la siguiente ronda y poder pelear cosas importantes en este certamen.

Si bien la atención está puesta en el equipo de Torres, muchos de los aficionados se han visto desconcertados con una ausencia, pero no una ausencia en el equipo, sino una ausencia en las transmisiones de los canales autorizados para llevar los juegos de la tricolor a las casas de los aficionados.

Se trata de Javier Fernández, el recordado ‘Cantante del Gol’, quien no ha aparecido en ninguna transmisión de RCN del mundial sub20 y que recientemente explicó en su cuenta de Instagram a qué se debe su ausencia. El relator que se hizo famoso por narrar los partidos de Colombia se sinceró y dio a conocer los motivos por los cuales ya no lo hace.

¿Por qué el ‘Cantante del Gol’ no está transmitiendo los partidos de Colombia?

Según Fernández, el que no esté en los partidos de la selección Colombia sub20 tuvo que ver con una decisión netamente tomada por RCN.

“Además coincidió con otra decisión tomada por mí. Es la de no continuar con ellos. Razones hay muchas, pero la más importante es que quiero seguirle sirviendo a mi amada Colombia y al deporte colombiano desde otro ángulo y espero que me sigan apoyando”, comentó Fernández.