Hora y dónde ver a la Selección Colombia vs. España en los cuartos de final del mundial Sub-20

Sigue avanzando el mundial de fútbol sub-20 en Chile, por lo que aún hay varios equipos que lo están dando todo en el juego para poder llegar a la etapa final y poder levantar la copa. Entre ellos, está el seleccionado nacional, quienes avanzaron a los cuartos de final y HOY sábado 11 de octubre, se tendrán que enfrentar a España si quiere pasar a la semifinal.

En los últimos días, la Selección Colombia ha brillado en los entrenamientos, por lo que en varias oportunidades logró conseguir el triunfo con unos goles que van a quedar para la historia. Uno de ellos, la victoria en el juego ante Sudáfrica, en donde ganaron 3-1 y avanzaron a los cuartos de final.

¿Dónde ver en VIVO HOY el partido Colombia vs. España del mundial Sub-20?

Viene uno de los encuentros más complejos del mundial, pues la Selección Colombia tendrá que enfrentarse contra España y demostrar que tienen todo para llegar a la fase semifinal. Aunque muchos dicen que este sería uno de los partidos más decisivos de la fecha, el panorama del equipo Europeo no es tan alentador, pues los resultados no han estado a su favor.

Caso contrario con la tricolor, que en la fase de clasificación de grupos tuvo una actuación impecable, ganando varios de los encuentros y quedando en las primeras posiciones. Ahora, tendrán que entregarlo todo en la cancha, si en realidad quieren seguir avanzando. Una nueva fase y soñar con la tan anhelada final.

El encuentro deportivo entre Colombia y España por el mundial SUB-20 desde Chile se va a realizar este sábado 11 de octubre del 2025 a las 3:00 p.m. en el Estadio Fiscal de Talca, siendo este el último encuentro deportivo que se va a realizar en esta sede.

Quienes estén interesados en ver la transmisión en VIVO podrán hacerlo por medio de los canales nacionales Caracol y RCN. También por medio de la página web de Caracol televisión y en la aplicación de Ditu

Si Colombia consigue la victoria, podría clasificarse a la siguiente fase y en los próximos días podríamos ver cómo disputa los encuentros deportivos de la semifinal. Mientras que si no logra el objetivo, no podría seguir avanzando en esta competencia deportiva y quedaría por fuera del mundial su-20 de Chile.