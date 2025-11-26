Atlético Nacional vs Junior de Barranquilla: hora, dónde ver y más que debe saber sobre este partidazo

Atlético Nacional vs Junior de Barranquilla será un partido clave en los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II. El ‘verdolaga’ buscará cazar al ‘tiburón’ con el objetivo de acercarse a las finales del fútbol en Colombia.

Este choque será uno de los partidos que paralizará al mundo del balompié, en un encuentro que podría definir el grupo B.

Más noticias: 10 cracks del fútbol que se perderán el Mundial de 2026: adiós a varias leyendas

Por ello, para que no se lo pierda, les tenemos todos los detalles de este gran encuentro entre 2 equipos que dejarán todo sobre la cancha.

Así va la tabla de los cuadrangulares en la Liga BetPlay 2025-II

Tal y como ya es costumbre, los cuadrangulares de la Liga BetPlay se han presentado claramente igualados. Equipos de gran nivel han demostrado su talento y su ambición.

Sin embargo, las rivalidades se han dejado ver, y han demostrado un desarrollo sumamente igualado al menos en el inicio de esta etapa de clasificación.

La tabla de los cuadrangulares marcha de la siguiente manera:

Grupo A

1- Junior de Barranquilla – 4 puntos

2- Atlético Nacional – 4 puntos

3- Independiente Medellín – 1 punto

4- América de Cali – 1 punto

Grupo B

1- Deportes Tolima – 7 puntos

2- Atlético Bucaramanga – 4 puntos

3- Independiente Santa Fe – 3 puntos

4- Fortaleza – 0 puntos

La igualdad entre los ‘verdolagas’ y el ‘tiburón’ es clave, por lo que resulta difícil pronosticar cual será el finalista de esta zona.

Aun así, todo podría quedar más claro luego de este choque. Un triunfo por parte de cualquiera de los 2 clubes los posicionaría como grandes favoritos.

Más noticias: ¿Quién es el jugador más caro del fútbol colombiano? Vale más de 28 mil millones de pesos

No obstante, una igualdad también podría dejar a Independiente Medellín en la pelea, por lo que este partido tendrá la atención de todos.

Por otro lado, en el grupo A también habrá acción este 26 de noviembre, ya que Atlético Bucaramanga se medirá a Fortaleza, con el objetivo de seguir su persecusión con Deportes Tolima, quien venció a Independiente Santa Fe el pasado martes.

Hora y dónde ver el partido el Atlético Nacional vs Junior de Barranquilla

En caso de que desee ver este partido, les contamos que tendrá lugar en el Estadio Ditaires este 26 de noviembre a partir de las 8:30 p.m.

La transmisión oficial de este choque clave puede ser vista a través de las señales de WinSports.