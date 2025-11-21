Así se van a jugar los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2025-2 este fin de semana; tome nota

La Liga BetPlay 2025-2 está en su mejor momento, pues falta poco para que llegue el gran final de la fecha y hay cientos de personas emocionadas con esto. En especial, porque en esta oportunidad hay dos equipos de la capital que luchan por quedarse con el triunfo.

Por lo que este fin de semana hay partidos decisivos para conocer el futuro de los equipos colombianos en la Liga y así saber quiénes serán los que avanzan a la siguiente fase. El torneo cada vez está más cerrado, por lo que los equipos no pueden perder ni la más mínima oportunidad para poder ganar y sumar los tres puntos.

Leer más: IA predijo cual será el grupo de Colombia en el Mundial de 2026: estos serían sus rivales

Además, los que juegan en casa tienen todo para poder ganar los encuentros deportivos, ya que están en casa y tienen el apoyo de todas las personas hinchas de los equipos. Sin embargo, son encuentros bastante complejos, en donde importantes clubes van a tener que enfrentarse.

Horarios de los cuadrangulares finales de La Liga BetPlay 2025-2

Los partidos del sábado 22 de noviembre del 2025

Santa Fe vs. Fortaleza en el Estadio El Campín – 5:00 P.M.

Tolima vs. Atlético Bucaramanga en el Estadio Manuel Murillo Toro a las 07:30 P.M.

Partidos del domingo 23 de noviembre del 2025

Independiente Medellín vs. Atlético Nacional en el Estadio Atanasio Girardot 05:45 P.M.

América de Cali vs. Junior de Barranquilla en el Estadio Pascual Guerrero a las 8:00 P.M.

Seguir leyendo: ¿Cuándo vuelve a jugar Santa Fe? Este es el segundo partido del ‘león’ en cuadrangulares

En el caso del grupo B, el Tolima está en el primer puesto, seguido del Bucaramanga, Fortaleza y Santa Fe en la última posición. Por el lado del grupo A, se encuentra Atlético Nacional, Junior de Barranquilla, Independiente Medellín y en la cola de la tabla el América de Cali.

Por ahora, todos tienen oportunidad, pero en caso de que los equipos que ya perdieron vuelvan a tener un resultado en contra, su paso a la gran final se complicaría un poco.

Según se dio a conocer en los últimos días, la fecha de la gran final de la Liga BetPlay Dimayor 2025-2 aún no está definida. Pero se dice que podría ser aproximadamente el 14 de diciembre del 2025, antes de las fiestas de Navidad, con el fin de que todos los jugadores puedan empezar su periodo de vacaciones al mismo tiempo.