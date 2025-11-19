Así va la tabla de goleadores históricos de la Selección Colombia tras amistoso contra Australia

La Selección Colombia cerró el año con una victoria en su último partido amistoso. Este martes, el equipo nacional derrotó 3-0 a Australia en Nueva York, en el cierre de la fecha FIFA. Con un juego ordenado y efectivo, el combinado colombiano ratificó su buen momento y continúa su preparación rumbo al Mundial de 2026.

El triunfo se suma al 2-1 conseguido días antes frente a Nueva Zelanda, también en territorio estadounidense. Con estos resultados, Colombia termina el año con buenas sensaciones y con varios jugadores destacándose en la recta final hacia el próximo Mundial.

Victoria de Colombia con goles de James, Díaz y Lerma

El marcador se abrió gracias a James Rodríguez, quien convirtió desde el punto penal. Luego apareció Luis Díaz para ampliar la ventaja, tras aprovechar un error de la defensa rival. Finalmente, Jefferson Lerma sentenció el 3-0 en el Citi Field de Nueva York.

Los tantos de James y Díaz no solo ayudaron a ganar el partido, también provocaron movimientos importantes en la lista de goleadores históricos de la Selección Colombia. James llegó a 31 anotaciones con la camiseta tricolor y sigue acercándose a Radamel Falcao García, máximo anotador de la historia del equipo con 36 goles.

De mantener su rendimiento, el capitán podría alcanzar o superar al ‘Tigrre’ Falcao el próximo año, que incluye nuevos amistosos y la disputa del Mundial.

Por su parte, Luis Díaz alcanzó los 21 goles, superando a Faustino Asprilla y ubicándose ahora en el cuarto lugar de la tabla histórica. Además, el guajiro quedó a solo cuatro tantos de Arnoldo Iguarán, quien ocupa el tercer puesto.

Así está la tabla de goleadores históricos de Colombia

Radamel Falcao García: 36 goles James Rodríguez: 31 goles Arnoldo Iguarán: 25 goles Luis Díaz: 21 goles Faustino Asprilla: 20 goles

James también continúa aumentando sus registros históricos con la Selección. Además de ser segundo goleador, es el jugador con más asistencias (42) y está a ocho partidos de igualar el récord de David Ospina como el futbolista con más apariciones en la Tricolor.