¿Cuándo vuelve a jugar Santa Fe? Este es el segundo partido del ‘león’ en cuadrangulares

Independiente Santa Fe vuelve a la carga en una nueva edición de los cuadrangulares de la Liga BetPlay. Los campeones defensores buscarán repetir su corona, pero primero deberá conseguir el pase a la final.

Este paso no comenzó de la mejor manera, luego de que los capitalinos cayeran en su debut ante Atlético Bucaramanga. Sin embargo, el ‘león’ confía en poder mejorar su rumbo.

Más noticias: Así quedó la tabla de cuadrangulares de la Liga BetPlay 2025-II tras la derrota de Santa Fe ante Bucaramanga

Para ello, deberá buscar una victoria en su segundo encuentro, y aquí les contamos los detalles sobre este choque clave para el ‘cardenal’.

¿Cuándo vuelve a jugar Santa Fe en los cuadrangulares?

Sin lugar a dudas, los cuadrangulares no permiten tropiezos repetitivos en su desarrollo. Esta fase previa a la final empieza a perfilar sus clasificados desde el primer partido.

Debido a esto, los hinchas de Santa Fe se han lamentado de gran manera por su derrota ante Atlético Bucaramanga en el puntapié inicial de esta fase.

A pesar de ello, el ‘león’ aun tiene posibilidades de recuperarse a partir del segundo encuentro que tendrá lugar el próximo 22 de noviembre.

El equipo capitalino se medirá a Fortaleza en otro partido de gran relevancia para poder conseguir sus primeros 3 puntos.

Cabe recordar que el grupo A es cerrado por Deportes Tolima, por lo que el tercer choque de esta fase para Santa Fe será justamente ante este club.

Más noticias: Nueva camiseta de Santa Fe tiene significado relacionado con Bogotá y Rock al Parque

Los hinchas del club capitalino confían plenamente en que el equipo empiece a perfilar su clasificación desde este segunda fecha.

Así va la tabla de los cuadrangulares

El comienzo de los cuadrangulares se ha dado por todo lo alto, varios equipos confían en lograr su pase a las finales, y así lo han demostrado con buenos pasos iniciales.

La fecha 1 de esta fase culminó el pasado 20 de noviembre, luego de que Atlético Nacional venciera al América de Cali por marcador de 1-0.

Ante esto, la tabla de posiciones de ambos grupos tras la primera fecha ha quedado de la siguiente manera:

Grupo A

1- Atlético Nacional – 3 puntos

2- Junior de Barranquilla – 3 puntos

3- Independiente Medellín – 0 puntos

4- América de Cali – 0 puntos

Grupo B

1- Deportes Tolima – 3 puntos

2- Atlético Bucaramanga – 3 puntos

3- Fortaleza – 0 puntos

4- Independiente Santa Fe – 0 puntos