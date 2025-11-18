Daniel Muñoz fue visto en un entierro tras abandonar la concentración de la Selección Colombia

Después de que la Selección Colombia afrontara su penúltimo partido del año frente a Nueva Zelanda, se conoció que Daniel Muñoz abandonó la concentración del combinado nacional. El defensa tuvo que partir de territorio estadounidense y quedó por fuera de la lista de convocados por Néstor Lorenzo para el próximo amistoso de la Tricolor.

La noticia se conoció el 16 de noviembre, un día después del partido de Colombia frente a Nueva Zelanda, que finalizó con un marcador de 2-1 a favor de la Tricolor. Aunque Daniel no hizo parte de la nómina titular, estuvo presente en el banquillo durante el encuentro.

La salida del jugador del Crystal Palace se produjo por motivos familiares, según comunico la Federación Colombiana de Fútbol en un comunicado oficial. La institución no entregó más detalles sobre la verdadera razón que obligó a Daniel Muñoz a abandonar la concentración de Colombia.

Con la salida de Muñoz, lo más seguro es que Santiago Arias vuelva a ocupar el puesto de titular en el último partido del año de Colombia, que será frente a Australia. El juego está programado para este martes 18 de noviembre a las 8:30 p.m.

¿Por qué Daniel Muñoz abandonó la concentración de Colombia?

Aunque la FCF no entregó detalles sobre la razón que llevó a Daniel Muñoz a abandonar la concentración de la Selección Colombia. En las últimas horas, empezaron a circular varios videos en los que se ve al futbolista en un entierro.

Según se logra observar en los videos, Daniel Muñoz sale en un barrio popular de Medellín cargando un ataúd. Sin embargo, hasta el momento, se desconoce quién es la persona que falleció.

Pese a que no se sabe quién fue la persona que falleció, muchos afirman que se debe tratar de alguien muy cercano a Daniel Muñoz. Pues sería tal su cercanía, que el futbolista tuvo que abandonar la concentración y devolverse a Colombia.