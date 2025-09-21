Así quedó la tabla de la Liga BetPlay 2025-II luego del Millonarios vs Fortaleza

Millonarios y Fortaleza protagonizaron un importante encuentro que generó cambios en la tabla de la Liga BetPlay 2025-II. El equipo ‘embajador’ llegó a este partido con la ambición de poder llevarse los 3 puntos.

Mientras que Fortaleza afrontó este encuentro con el objetivo de sumar y poder afianzar su posición en la parte alta de la tabla del torneo local.

Luego de un igualado choque, el partido culminó con un resultado de 3-2 para Millonarios, y aquí les contamos los cambios que se presentaron en la tabla de posiciones luego de este cotejo.

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2025-II

El semestre 2025-II ha estado lleno de una amplia cantidad de altibajos para Millonarios. El combinado ‘embajador’ ha lidiado con varias bajas y resultados inesperados.

Sin embargo, el equipo azul y su hinchada se han enfocado en conseguir una rápida recuperación para así poder entrar a los 8 primeros y así llegar a los cuadrangulares.

Este 21 de septiembre, el equipo capitalino dio un nuevo paso hacia esta recuperación, luego de imponerse a Fortaleza por un marcador de 3-2.

Ante esto, el nuevo panorama de la Liga BetPlay 2025-II es el siguiente:

1- Atlético Bucaramanga – 24 puntos

2- Junior de Barranquilla – 21 puntos

3- Fortaleza – 21 puntos

4- Independiente Medellín – 20 puntos

5- Deportes Tolima – 20 puntos

6- Llaneros – 18 puntos

7- Atlético Nacional – 17 puntos

8- Deportivo Cali – 17 puntos

9- Independiente Santa Fe – 17 puntos

10- Alianza – 16 puntos

11- Millonarios – 14 puntos

12- Deportivo Pereira – 13 puntos

13- Once Caldas – 13 puntos

14- Envigado – 12 puntos

15- Rionegro Águilas – 11 puntos

16- Unión Magdalena – 11 puntos

17- La Equidad – 11 puntos

18- Deportivo Pasto – 10 puntos

19- América de Cali – 10 puntos

20- Boyacá Chicó – 10 puntos

¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios?

Ante la cercanía por parte de los ‘embajadores’ hacia los 8 primeros, los hinchas están ansiosos por poder ver al equipo capitalino nuevamente.

El próximo choque de Millonarios será el 27 de septiembre, cuando visite a Atlético Nacional como visitante en el estadio Atanasio Girardot.

Por su parte, Fortaleza volverá a las canchas el 26 de este mismo mes, cuando reciba a Atlético Bucaramanga, en un partido clave para la cima de la tabla de la Liga BetPlay 2025-II.