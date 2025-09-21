Así quedó la tabla de la Liga BetPlay 2025-II luego del Millonarios vs Fortaleza
Millonarios volvió a la senda de la victoria en la Liga BetPlay, con un marcador de 3-1 ante Fortaleza y una tripleta de Beckham Castro.
Millonarios y Fortaleza protagonizaron un importante encuentro que generó cambios en la tabla de la Liga BetPlay 2025-II. El equipo ‘embajador’ llegó a este partido con la ambición de poder llevarse los 3 puntos.
Mientras que Fortaleza afrontó este encuentro con el objetivo de sumar y poder afianzar su posición en la parte alta de la tabla del torneo local.
Luego de un igualado choque, el partido culminó con un resultado de 3-2 para Millonarios, y aquí les contamos los cambios que se presentaron en la tabla de posiciones luego de este cotejo.
El semestre 2025-II ha estado lleno de una amplia cantidad de altibajos para Millonarios. El combinado ‘embajador’ ha lidiado con varias bajas y resultados inesperados.
Sin embargo, el equipo azul y su hinchada se han enfocado en conseguir una rápida recuperación para así poder entrar a los 8 primeros y así llegar a los cuadrangulares.
Este 21 de septiembre, el equipo capitalino dio un nuevo paso hacia esta recuperación, luego de imponerse a Fortaleza por un marcador de 3-2.
Ante esto, el nuevo panorama de la Liga BetPlay 2025-II es el siguiente:
1- Atlético Bucaramanga – 24 puntos
2- Junior de Barranquilla – 21 puntos
3- Fortaleza – 21 puntos
4- Independiente Medellín – 20 puntos
5- Deportes Tolima – 20 puntos
6- Llaneros – 18 puntos
7- Atlético Nacional – 17 puntos
8- Deportivo Cali – 17 puntos
9- Independiente Santa Fe – 17 puntos
10- Alianza – 16 puntos
11- Millonarios – 14 puntos
12- Deportivo Pereira – 13 puntos
13- Once Caldas – 13 puntos
14- Envigado – 12 puntos
15- Rionegro Águilas – 11 puntos
16- Unión Magdalena – 11 puntos
17- La Equidad – 11 puntos
18- Deportivo Pasto – 10 puntos
19- América de Cali – 10 puntos
20- Boyacá Chicó – 10 puntos
Ante la cercanía por parte de los ‘embajadores’ hacia los 8 primeros, los hinchas están ansiosos por poder ver al equipo capitalino nuevamente.
El próximo choque de Millonarios será el 27 de septiembre, cuando visite a Atlético Nacional como visitante en el estadio Atanasio Girardot.
Por su parte, Fortaleza volverá a las canchas el 26 de este mismo mes, cuando reciba a Atlético Bucaramanga, en un partido clave para la cima de la tabla de la Liga BetPlay 2025-II.
