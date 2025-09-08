¿Tribuna o baño? Hincha de Millonarios orinó en las graderías del Campín en pleno partido

El clásico capitalino entre Millonarios e Independiente Santa Fe, correspondiente a la fecha 10 de la Liga BetPlay, terminó sin goles y con pocas emociones en el terreno de juego.

El empate 0-0 dejó un sabor amargo entre los hinchas, quienes esperaban más de sus equipos en el duelo.

Sin embargo, mientras en la cancha no pasaba mucho, en las graderías del estadio El Campín ocurrió un hecho que se volvió viral en redes sociales y generó gran controversia e indignación.

Hincha de Millonarios fue grabada orinando en plena tribuna

En medio del clásico capitalino, una mujer que vestía la camiseta de Millonarios fue captada orinando en su puesto dentro de la tribuna. En el video, difundido a través de la red social X, se observa cómo la aficionada se agacha frente a su asiento con el pantalón abajo, mientras otra persona intenta cubrirla con un saco.

La escena fue registrada por otro hincha desde una ubicación superior y, como era de esperarse, el momento causó indignación entre internautas, especialmente porque en el estadio hay baños habilitados cerca de las tribunas.

Nuevos baños en el campin. 😶 pic.twitter.com/v38XutqpCW — Alex (@VenteDigo1) September 8, 2025

Usuarios en redes sociales han señalado la falta de respeto hacia los demás asistentes, incluidos niños que acuden a los partidos, y han pedido a las autoridades que identifiquen a la responsable para imponerle la sanción correspondiente.

El video se viralizó rápidamente en redes sociales y generó toda clase de reacciones y comentarios. Aunque algunos usuarios criticaron la escena, otros mencionaron la falta de respeto de la mujer.