¿Cuándo volverá Juan Carlos Pereira a jugar con Millonarios? Este sería su tiempo de baja

Millonarios y Deportivo Pasto jugaron un partido clave este pasado 10 de septiembre. El equipo ‘embajador’ dio el todo por el todo y logró llevarse una victoria clave para subir su posición en la tabla de clasificación.

Particularmente, el equipo ‘embajador’ se llevó una victoria clave, pero también recibió una noticia negativa, como lo fue la lesión por largo tiempo por parte de Juan Carlos Pereira.

Este mediocampista no podrá disputar partidos en el club capitalino por un largo periodo, a causa de una grave lesión.

¿Cuál es la lesión de Juan Carlos Pereira?

Millonarios ha tenido que lidiar con una amplia cantidad de bajas en el último tiempo. El club ‘albiazul’ perdió por un largo tiempo a jugadores de la talla de Leonardo Castro o Mackalister Silva.

Justamente el club de la capital pudo recuperar a Leonardo Castro ante Deportivo Pasto, pero también presentó la baja de una pieza clave.

Juan Carlos Pereira quien ingresó al partido en el tiempo complementario, pero no pudo culminar su participación en este choque, debido a un importante inconveniente físico.

El mediocampista se mostró claramente adolorido luego de un lance de juego, lo que lo obligó a salir del campo en camilla.

Claramente esto preocupó a los fanáticos del ‘embajador’, y el diagnóstico fue bastante grave, por lo que el jugador estará por un largo tiempo alejado de las canchas.

Pereira sufrió una lesión en el tendón de Aquiles, por lo que tendrá que someterse a cirugía durante la próxima semana según reveló el conjunto capitalino.

Esta lesión se trataría de una rotura del tendón de Aquiles, por lo que su proceso de recuperación será de varios meses.

¿Cuándo volverá a jugar con Millonarios?

Claramente cada proceso de recuperación es distinto, pero Pereira estaría fuera del campo entre 7 y 9 meses, mientras su tendón de Aquiles vuelve a estar a punto.

Por ello, este mediocampista se despide de este semestre, y gran parte del siguiente, lo que representa una baja importante para Millonarios.

El equipo capitalino deberá mantener su mediocampo con Nicolás Arévalo, Stiven Vega y Alex Castro como pilares clave para un semestre en el que Millonarios deberá hilar victorias consecutivas.