Así puede activar fácil y rápido el ‘modo Navidad’ en su WhatsApp: este es el paso a paso

La navidad está cada vez más cerca, y miles de personas empiezan a vivirla alrededor del mundo. Esta icónica época del año se prepara, para volver a deleitar a cientos de familias que viven momentos de unión y felicidad.

En caso de que usted sea una de estas personas que adora la navidad, les contamos que puede empezar a prepararse para este momento, incluso con su teléfono celular.

Por ello, en este caso les tenemos un paso a paso con el que podrá disfrutar del ‘modo Navidad’ en su WhatsApp.

Así puede activar el ‘modo Navidad’ en su WhatsApp

Para nadie es un secreto que, la navidad es uno de los momentos más icónicos del año. Esta festividad llama a la unión y a la felicidad, por lo que enamora a adultos, pero sobre todo, a niños y adolescentes en los hogares del mundo.

Miles de personas tienen recuerdos imborrables con esta época, lo que la convierte en una de las épocas más adoradas del mundo.

Gracias a esto, el ambiente de la navidad se empieza a vivir incluso varios meses antes, ya sea con decoraciones, festividades, u otros momentos de unión.

De hecho, usted mismo puede disfrutar de estas decoraciones desde su propio teléfono celular y su WhatsApp, para que empiece a vibrar al ritmo de la navidad.

En esta aplicación de mensajería puede activar el ‘modo Navidad’ de forma sumamente sencilla, y con un paso a paso clave.

Cabe aclarar que este no es un ajuste propio de WhatsApp, sino una serie de configuraciones que puede disfrutar a partir de algunas apps, o personalizaciones individuales.

Para activarlo, lo primordial es instalar la aplicación ‘Nova Launcher’ en la Play Store, lo que le permitirá ajustar y personalizar la aplicación a su antojo.

Una vez culmine esto, podrá cambiar el icono, y otros detalles de WhatsApp. Para ello deberá descargar una imagen en formato PNG referente a la navidad, y convertirla en icono con estos pasos:

Descargar la imagen de navidad que desea en formato PNG Abrir Nova Launcher y seleccionar WhatsApp Elegir ‘editar’, luego ‘aplicaciones’ y elegir como icono la imagen descargada Ajustar el tamaño y guardar los cambios

Esto le permitirá personalizar de manera única su WhatsApp, pero es solo uno de los ajustes que podrá tener en su ‘modo Navidad’.

Dentro de la aplicación también podrá modificar el fondo de los chats, e incluso hacerlo de manera única para cada contacto.

Para ello también deberá descargar una imagen en formato PNG, y seguir el siguiente paso a paso:

Descargar la imagen de navidad que desea en formato PNG Ir al apartado de ajustes de WhatsApp Ir a ‘chats’ Modificar el fondo de los chats Si desea hacerlo de forma diferente para cada chat, debe hacer este ajuste dentro de cada uno de manera individual

De esta forma podrá empezar a disfrutar de la navidad por todo lo alto.