Tres canciones de Metallica perfectas para poder disfrutar de un momento de felicidad; te harán reflexionar

Metallica es una de las bandas más reconocidas a nivel internacional, por lo que a lo largo del tiempo se han posicionado sus canciones que sus fans escuchan en diferentes momentos. Por ejemplo, si se sienten felices, tristes, cargados o solo quieren liberar toda esa energía que sienten en su cuerpo después de no tener momentos fáciles.

La agrupación nació en 1981 y desde entonces con sus canciones de trash metal lograron crear una vigencia historica a la actualidad. Por eso, con ayuda de la inteligencia artificial se dieron a conocer cuáles son esas canciones ideales que los fans de este genéro pueden escuchar en medio de un momento cargado de felicidad.

Leer más: Psicólogo analiza ‘One’ de Metallica: este es el verdadero significado del histórico éxito

Canciones de Metallica perfectas para pasar un momento de felicidad

Whiplash del Álbum Kill ‘Em All – 1983: Es una canción que para muchos podría ser considerada como la perfecta definición de thrash metal rápido y crudo. Por lo que es muy rápida, al punto que muchos dicen que se siente como empieza a fluir la energía mientras se escuchan los primeros minutos.

Se dice que al escuchar esta canción los fans pueden no solo empezar a sentir más felicidad, sino vivir una serie de emociones que lo ayudarán a dejar de lado todas sus preocupaciones, estés y ansiedad, para sumergirse en la experiencia de escuchar metal.

“Nothing Else Matters” del Álbum Metallica – The Black: Es la balada más famosa de la banda, con una introducción de guitarra acústica y un tono alto que no suele ser normal en las canciones de la banda. Quienes la han escuchado dicen que puede causar una serie de sensaciones de estar viviendo un momento especial, calido, lleno de paz, por lo que pese a ser emotiva, ayuda a liberar la trsiteza .

Fue escrita por James Hetfield como una canción personal para su pareja, trata sobre encontrar confianza y paz en una relación sentimental que podría ser para siempre.

“Fuel” del Álbum: ReLoad de 1997 El sonido del bajo lo ayudara a entender que se trata de una canción pesada que lo lleva a vivir toda la experiencia d estar escuchando un buen sencillo de metal. Tiene un riff que es pesado y rápido, por lo que los expertos en el tema dicen que se debe escuchar a todo volumen para poder sentir calma y tranquilidad.

La canción habla de toda la busquedad por conseguir algo mejor, motivando a quienes la escuchan a cumplir lo que tienen en mente para poder conseguir todo eso que tanto anhelan. Algo que sin duda, para muchos, convierte a esta canción en la mejor para escuchar y empezar a sentirse feliz por todo lo que han logrado.





