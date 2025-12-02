Así fue el primer concierto de Limp Bizkit tras la muerte de su bajista, Sam Rivers; sorprendió a todos

Limp Bizkit sigue con su gira por todo el mundo, por lo que pese a que su bajista falleció en los últimos meses, los artistas decidieron volver a los escenarios para poder seguir compartiendo con todos sus fans. Su regreso fue por todo lo alto, por lo que se presentaron en el Explanada en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

Sam Rivers dejó un gran vacio en el escenario, por lo que la banda aseguró que lo recuerdan con mucho cariño por todo lo que hizo durante el tiempo que estuvo en la agrupación. Ahora, quien va a ocupar su lugar, es Kid Not, cuyo nombre real es Richie Buxton.

Así fue el regreso de Limp Bizkit a los escenarios; hicieron homenaje a Sam Rivers

Todos sus fans sabían que el regreso de la banda no sería nada fácil, por lo que ante de comenzar, decidieron rendir un importante tributo a lo todo lo que hizo el bajista durante el tiempo que los acompañó en el escenario. Por lo que dieron a conocer un video en donde presentaron los mejores momentos juntos, incluyendo varios de los minutos iconicos que tuvo en medio de los conciertos.

“Sam Rivers, nuestro hermano para siempre, te queremos siempre” se leía en la pantalla gigante y se veía a los musicos abrazados viviendo este momento juntos. Por lo que hay quienes dicen que es uno de los momentos más emblematicos y emotivos que han tenido en medio de un concierto.

No todo quedó ahí, ya que algunos integrantes de la banda publicaron en sus redes sociales que sentían que este día iba a ser un poco complejo. Por lo que mencionan que esta sería una de esas veces que no querían vivir nunca “Una primera vez que nunca quise experimental. Especialmente ahora”, aseguró John Otto, baterista de la banda.

Además, revelaron que iban a hacer un pequeño homenaje en cada uno de los shows que vienen en las próximas semanas. Esto podría incluir a Colombia, teniendo en cuenta que Limp Bizkit se va a presentar el viernes cinco de diciembre del 2025 en el Coliseo Medplus de Bogotá.

Por ahora, no se conoce de forma definitiva quién será el artista encargado que va a tener un puesto especial en el bajo. Pero quien estara en los próximos conciertos, sería Kid Not, quien ya mencionó que esta honrrado de poder tener este lugar y poder hacer un tributo a su antesesor.