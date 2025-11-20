Los Simpson anunciaron la muerte definitiva de uno de sus personajes más queridos de la serie

Los Simpson es una de las series más populares en todo el mundo, por lo que estos personajes amarillos lograron volverse muy populares a nivel internacional, al punto que varias de sus temporadas tienen traducción en múltiples idiomas. En muchas de ellas, aparece uno de los personajes que se volvió uno de los más queridos, pero que salió en pocas oportunidades.

Durante las últimas horas, se dio a conocer que uno de los personajes más queridos, que ha estado desde la temporada número 35, va a desaparecer de forma definitiva de la producción. Aunque muchos dicen que desde hace varias temporadas atrás no la habían visto, su personaje seguía vigente hasta ahora.

Los Simpson se despiden de uno de los personajes más queridos

En el episodio de la última temporada que se emitió el pasado 16 de noviembre del 2025 y que lleva por nombre “Sashes to sashes”, se dio a conocer que Alice Glick, la organista de la primera iglesia que se fundó en Springfields y que formó parte del elenco, falleció de manera oficial.

El personaje de esta mujer, aunque no aportaba mucho en los episodios, sí fue uno de los más reconocidos con el paso del tiempo. Incluso, la producción aseguró que Alice Click estuvo en el elenco de Los Simpson durante más o menos 34 años, durante las 35 temporadas.

Según se pudo ver en el episodio, Alice murió de manera inesperada en medio de un sermón que estaba dando el sacerdote de Springfield. Lo que nadie sabía era que ella tenía una fortuna, la cual decidió destinar de lleno a todo lo relacionado con música en el colegio principal de Los Simpson.

La despedida fue por todo lo alto, por lo que mencionaron que todo lo que logró la mujer a lo largo de los episodios hace que, sin duda, todos los fans de la serie la vayan a recordar durante toda la vida. Por ahora, no se conoce si este personaje será reemplazado con otra mujer o si, por el contrario, solo va a quedar en el recuerdo de todos los fans.

Pero esto no es algo nuevo, ya que en las últimas temporadas han aparecido varios personajes nuevos que sin duda marcan la despedida de otros que ya quedaron en el pasado. Además, con el fin de darle continuidad a toda la serie, quieren hacer el proceso general de la vida, en donde, a medida que van envejeciendo, van abandonando la historia.

