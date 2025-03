El documental que pone en duda la muerte de Jim Morrison de The Doors ¿Dónde verlo?

Jim Morrison, líder de The Doors, se consolidó como una de las figuras más influyentes en la historia del rock. Su inconfundible voz, sus letras poéticas y su enigmática personalidad lo convirtieron en un ícono de los años 60.

Como vocalista de la banda, Morrison llevó a The Doors a la cima del éxito con canciones como Light My Fire, Riders on the Storm y Break On Through (To the Other Side), consolidando su legado musical en el rock psicodélico.

Aunque al artista le esperaba un gran futuro en el mundo de la música, Jim Morrison falleció en 1971 a los 27 años de forma repentina en París. El músico no solo dejó un vacío inigualable en el rock, sino que además su muerte abrió paso a infinidad de teorías conspirativas.

Aunque oficialmente el fallecimiento de Morrison se atribuye a una falla cardíaca, las circunstancias sembraron las semillas de una teoría que sigue viva hasta el día de hoy y que afirma que el músico fingió su muerte.

¿Jim Morrison fingió su muerte? El documental que habla de ello

La reciente producción ‘Before The End: Searching for Jim Morrison’, dirigida por Jeff Finn, profundiza en esta teoría conspirativa. El documental se basa en la posibilidad de que Morrison haya decidido desaparecer del ojo público y adoptar una nueva identidad.

Uno de los elementos más llamativos del documental es la historia de un hombre conocido como Frank, un trabajador de mantenimiento que aparece en una fotografía de 2013 junto a John Densmore, baterista de The Doors. Finn y algunos seguidores de la banda sostienen que Frank podría ser Morrison disfrazado. Aunque Frank ha negado ser el legendario cantante, sus respuestas han sido ambiguas y han dejado la puerta abierta a la especulación.

Además, el documental presenta otros indicios que refuerzan la teoría. En una entrevista con el Daily Mail, Frank menciona su admiración por el poeta Charles Baudelaire, una de las influencias literarias más importantes de Morrison.

También cita la canción We All Are One de Jimmy Cliff, haciendo alusión a la idea de que todos somos la misma persona, lo que ha sido interpretado como una declaración sobre su verdadera identidad.

¿Dónde ver el documental?

Actualmente, ‘Before The End: Searching for Jim Morrison’ esta disponible en Apple TV+ y Prime Video. Sin embargo, en esta última solo está disponible la primera temporada, en la plataforma de Apple se encuentran las tres partes.